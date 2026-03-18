Agricultores de CyL claman ante la "especulación feroz": "Subimos al tractor con la sensación de perder dinero"

Aurelio González (i), Donacioano Dujo, Lorenzo Rivera y Jesús Manuel González Palacín, antes de registrar un documento en la Delegación del Gobierno. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de agricultores, según fuentes oficiales consultadas por Europa Press y 1.000 según los organizadores-- se ha movilizado hoy contra la "especulación feroz" de las multinacionales que ha disparado los costes de producción en el sector, especialmente del gasóleo y los fertilizantes, tras el conflicto de Irán, por lo que han exigido la puesta en marcha de medidas "urgentes y ayudas directas" para frenar esta situación.

"La sensación que todos tenemos cuando estamos en el tractor es que estamos perdiendo dinero", ha reflexionado el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, en la segunda jornada de protesta en unidad de acción de las organizaciones agrarias profesionales --Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG-- y que ha llevado a sus representantes a presentar sendos escritos a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Agricultura.

Dujo ha solicitado al Ejecutivo que frene la "especulación" de las multinacionales, a las que ha acusado de "enriquecerse a costa de empobrecer al sector" tras aumentar los precios del gasóleo y los insumos entre "un 40 y un 50 por ciento".

Un sobrecoste que ha cifrado entre los "15.000 y los 30.000 euros" para cada explotación en la Comunidad, dependiendo de su tamaño. "La sensación que todos tenemos cuando estamos en el tractor es que estamos perdiendo dinero", ha asegurado el dirigente agrario, quien ha alertado de que esta situación pone "en riesgo" el acceso de los consumidores a productos de calidad.

En este contexto, ha demandado medidas fiscales que alivien la situación financiera de los profesionales del campo. En concreto, ha señalado que no tiene "sentido" que el Gobierno continúe recaudando vía IVA o impuestos de hidrocarburos mientras el sector se enfrenta "a la ruina".

Finalmente, la organización ha hecho especial hincapié en la necesidad de un plan específico para el sector de los cereales, al que ha definido como el "más castigado" tras la guerra en Ucrania. Al respecto, ha recordado que Castilla y León es el "granero de España" y que el sector cerealista requiere "un apoyo decidido para evitar su desaparición" ante el actual escenario de precios internacionales.

Por su parte, el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha advertido de que las explotaciones de la comunidad atraviesan una "crisis sin precedentes".

Según ha denunciado , el sector se enfrenta a una situación de "extrema gravedad" marcada por una subida del 60 por ciento en el precio del gasóleo agrícola y de más del 40 por ciento en los fertilizantes "en menos de 20 días", por lo que ha urgido a la aprobación de una ley que evite la "especulación" de quienes, a su juicio, se están enriqueciendo "a manos llenas" con productos adquiridos hace meses.

Al hilo de estas palabras, ha reclamado que la normativa tenga "un carácter disuasorio" para que "no resulte rentable especular" con los costes de producción, para lamentar que los dictámenes del Tribunal de la Competencia suelen llegar con años de retraso.

Asimismo, el representante de UCCL ha insistido en la necesidad de concesión de ayudas "directas y rápidas" para garantizar que los agricultores "puedan seguir sembrando y evitar la paralización de las explotaciones", de lo contrario ha advertido de que se producirá "una desincentivación de la producción", ya que los profesionales "no están dispuestos a producir pérdidas ni a arruinarse en el empeño".

Por otro lado, la organización ha propuesto la creación de un gran acuerdo que involucre a toda la cadena de valor, incluyendo a la distribución, la industria y el sector productor. Según ha afirmado González Palacín, este pacto es necesario para repartir responsabilidades y asegurar el abastecimiento de alimentos, un objetivo que, según ha subrayado, requiere que todas las administraciones "estén a la altura de las circunstancias".

Argumentos que ha compartido también el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Castilla y León, Aurelio González, que ha solicitado al Ministerio de Agricultura asumir el "sobrecoste de 50 céntimos por litro" del precio del gasóleo desde que comenzó el conflicto en Irán "mediante la devolución de dicho importe sobre facturas reales de compra".

González ha hecho un llamamiento a la colaboración entre las administraciones nacional y autonómica para financiar estas medidas, tras recordar que las comunidades autónomas perciben el 60 por ciento de los impuestos de los carburantes.

Asimismo, ha demandado la apertura de líneas de financiación con préstamos a interés cero y bonificaciones de capital para paliar la situación de un sector que, según ha afirmado, se está viendo "arruinado" por el encarecimiento de los insumos y los fertilizantes necesarios para las labores de primavera.

En el ámbito legislativo, la organización ha instado también a los partidos políticos a alcanzar un "consenso" para aprobar una ley que prohíba la especulación con productos alimenticios y energéticos ante crisis internacionales. Ha insistido en que el sector se encuentra en un momento crítico debido a la especulación "feroz" que coincide con el inicio de las campañas de regadío y la preparación del terreno para cultivos como el girasol, lo que requiere una respuesta urgente por parte de todos los poderes públicos.

SOBRECOSTE

Desde COAG, Lorenzo Rivera ha denunciado que el incremento de los precios del gasóleo y los fertilizantes supone un sobrecoste de un millón de euros diarios para los profesionales de la comunidad.

Según han explicado, la subida en el gasóleo los fertilizantes representa un impacto de 2,4 millones de euros cada jornada en el conjunto de España. En este sentido, ha subrayado que Castilla y León es la autonomía con mayor consumo de estos insumos, con una afectación de unos 80 euros por hectárea que, sumada al coste de los abonos complejos, eleva la factura hasta los 100 euros por hectárea.

Por ello, han reclamado al Ministerio de Agricultura ayudas directas basadas en el histórico de consumo real y han calificado de insuficientes propuestas anteriores de 20 euros por hectárea.

"Con eso no vamos a ninguna parte", han advertido, tras proponer que el próximo Consejo de Ministros extraordinario apruebe subvenciones que compensen el encarecimiento actual de los medios de producción.

Asimismo, han recordado que las administraciones tienen una responsabilidad directa en la fiscalidad de los hidrocarburos. Según sus datos, de cada 100 euros de gasto en gasóleo, las comunidades autónomas perciben 26 euros y el Gobierno central 19 euros, por lo que han instado a ambas instituciones a "coordinarse para articular medidas de apoyo y exenciones fiscales para los profesionales".

En el ámbito europeo, las organizaciones han solicitado la creación de una estrategia que garantice el suministro de fertilizantes para reducir la dependencia exterior y han propuesto recuperar mecanismos como el "tope al gas" aplicado al petróleo y a los abonos. Según haa puntado, la producción agroalimentaria europea está "en peligro" si no se aseguran estas necesidades básicas para el campo.

Finalmente, ha aludido a la reciente sanción de 20,5 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) a Repsol por "prácticas desleales" tras el inicio de la guerra de Ucrania. A este respecto, ha reiterado que las denuncias por "especulación feroz" no son "infundadas" y ha exigido "mayor vigilancia ante los beneficios extraordinarios de las grandes operadoras" cuando el sector primario se enfrenta "a pérdidas".