Agricultura destina 25,39 millones a sanidad animal y 7,57 millones a indemizaciones por daños del lobo

Archivo - Un ataque de lobo deja siete carneros muertos en una explotación ganadera de Muñoz (Salamanca). - ASAJA SALAMANCA - Archivo

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, gestionada por Vox en el Gobierno de coalición, contará el próximo año con un presupuesto inversor de 195,28 millones de un total de 739,72 millones entre los que destaca una partida de 25,39 millones para sanidad y bienestar animal, 2,2 millones para erradicación de enfermedades y 2,53 millones para la adecuación de caminos agrícolas afectados por los incendios.

Asimismo, el departamento que dirige Joaquín Antonio Pino destina 7,57 millones en indemnizaciones por daños del lobo ibérico en las explotaciones y otros 4,88 millones para medidas preventivas de los daños del lobo ibérico en explotaciones --entre las dos partidas suman 12,45 millones--.

Así consta en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 según el cual el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) aglutinará la mayor parte de inversión real de la Consejería, con 82,73 millones de 195,28 millones. Asimismo, más de la inversión real de Agricultura es para Reforma Agraria, que acapara 101,34 millones, de los que 63,35 millones correrán a cargo del Itacyl y 37,99 millones de la Dirección General de Desarrollo Rural.

Entre las partidas de reforma agraria destacan 4,93 millones para infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Tordehumos, Villabrágima y Morales de Campos, otros 4,04 millones en la zona de Medina de Rioseco y Villanueva de San Mancio, en la provincia de Valladolid, y 2,53 millones para la adecuación de caminos agrícolas afectados por los incendios.

En el caso del Itacyl, las mayores partidas para reforma agraria son 8,28 millones para transformación de regadío en Valderas, 6,49 millones para modernización en Villadangos del Páramo fase I y 6,44 millones para modernización en Villadangos del Páramo fase II, en León, y 7,73 millones para infraestructura rural de la modernización Porma II y III.

El departamento que dirige Pino destina además 1,37 millones de euros en diversas partidas de campaña de promoción y a otras actuaciones promocionales a través de la Secretaría General, a los que se suman 6,6 millones desde el Itacyl para nueve planes de acción de Tierra de Sabor.

Y según consta en este proyecto consultado por Europa Press, el Itacyl destina 9,94 millones a investigación, 3,4 millones de ellos para innovación, la mayor parte --2 millones-- para investigación de libros genealógicos-mejora genética del ganado incluido el bravo.

Por su parte, el grueso de la Dirección General de Desarrollo Rural, con 41,70 millones, también es para el apartado de reforma agraria, con 37,99 millones, mientras que los 3,71 millones restantes se destinan a enseñanza agraria.

La siguiente dirección más inversora será la de Caza, Pesca y del Medio Rural, con 22,14 millones; la Secretaría General dispondrá de 7,21 millones de euros; la Dirección General de Política Ambiental invertirá 3,69 millones --1,6 millones son para prevención ambiental--; la Dirección General de Industria y Cadena Alimentaria contará con 3,16 millones, dos de ellos para el Parque Agroalimentario del Bierzo (León), y la Dirección General de Política Agraria Comunitaria con 1,01 millones.