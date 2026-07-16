Agricultura solicitará una ampliación de crédito de 5 millones para hacer frente a las crisis sanitarias

Pino anuncia un 'Equipo Veterinario de Emergencia Sanitaria' con capacidad de "desplazamiento inmediato" ante brotes y alertas VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental solicitará formalmente a la Consejería de Hacienda una ampliación de crédito extraordinaria superior a los 5 millones de euros para hacer frente a las crisis sanitarias, con una referencia expresa a la "gravedad" de los brotes de la Enfermedad de Newcastle con un censo afectado de 1.400.000 aves y un coste económico directo de 6 euros por gallina por los vaciados sanitarios y pérdidas de producción.

Según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox, este fondo extraordinario garantizará el "abono íntegro, inmediato y con las máximas garantías legales" de todas las indemnizaciones correspondientes por sacrificio obligatorio a los productores afectados para evitar así su asfixia financiera.

Joaquín Antonio Pino ha avanzado también que la Consejería ejecutará de forma directa y prioritaria una partida de 650.000 euros destinada a financiar las campañas obligatorias de vacunación frente a la salmonella en las explotaciones avícolas de la Comunidad.

"La aparición de un solo brote epizoótico grave puede arruinar las exportaciones de todo un sector y provocar la quiebra en cadena de explotaciones ganaderas viables", ha advertido el consejero que ha asegurado que la política de sanidad animal y vegetal ocupará un lugar "de máxima prioridad" en su agenda que abordará "siempre desde el máximo rigor científico, la transparencia informativa y la cooperación estrecha con las organizaciones sectoriales".

Por otro lado, ha anunciado la puesta en marcha de un 'Equipo Veterinario de Emergencia Sanitaria' "altamente cualificado" con capacidad de desplazamiento inmediato ante brotes, alertas sanitarias o situaciones de especial complejidad con el objetivo de poder disponer de una "estructura permanente, especializada y operativa" para responder con rapidez, apoyar las labores de control y erradicación de enfermedades "y garantizar la máxima protección" de la cabaña ganadera.

Del mismo modo, se ha comprometido a reforzar la vigilancia frente a la tuberculosis, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica, las inversiones en bioseguridad, las redes de sanidad vegetal y la respuesta frente a plagas emergentes.

Joaquín Antonio Pino ha explicado que la Consejería defenderá soluciones basadas en el rigor científico y el sentido común, "incluidas las quemas de rastrojos por motivos fitosanitarios cuando sean técnicamente necesarias y legalmente autorizadas", ha apostillado.

Y ha avanzado también que el control de la fauna salvaje será una "pieza angular" de la política sanitaria desde la premisa de que no se puede exigir un enorme esfuerzo a los ganaderos en las campañas de saneamiento "mientras densidades excesivas de determinadas especies actúan como reservorios de enfermedades, causan daños agrícolas y ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones y provocan accidentes de tráfico que pueden resultar fatales".

Respecto al lobo, ha asegurado que la Junta de Castilla y León agilizará el pago de oficio de las indemnizaciones, actualizará los baremos al valor real de mercado e incorporará el lucro cesante y los daños indirectos. A esto ha añadido que reforzará las extracciones perimetrales y los controles poblacionales en las comarcas donde la presión de este animal resulte incompatible con la continuidad de la ganadería extensiva.

Por otro lado, ha asegurado que blindará la conservación y promoción del toro de lidia "como raza emblemática de Castilla y León" para lo que incrementará el apoyo a los libros genealógicos, a los programas de mejora genética y a las asociaciones de criadores para garantizar la pureza racial de los distintos encastes y reconocer el "papel esencial" que desempeñan las ganaderías de bravo en la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de la dehesa y la generación de actividad económica en el medio rural.

Por último, ha informado de que la caza y la pesca serán reconocidas como herramientas de gestión, conservación y desarrollo económico para lo que la Consejería reforzará el control de las especies que generan daños o riesgos sanitarios, regulará el uso de visores nocturnos y dispositivos térmicos en actuaciones autorizadas, especialmente frente al jabalí, y desarrollará precintos digitales voluntarios y sencillos.