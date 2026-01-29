Aguad de Burgos tiene en marcha actuaciones por valor 38 millones, el 50% del Plan de Inversiones 2024-2028

Manso y Ballesteros en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta Local de Gobierno. - AYTO BURGOS

BURGOS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la sociedad Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado, tras la reunión de la Junta Local de Gobierno, que esta empresa pública tiene en marcha actuaciones por valor del 38 millones de euros, lo que supone el 50 por ciento del Plan de Inversión Quinquenal 2024-2028, en los dos primeros años.

Manso, que ha comparecido junto a la portavoz municipal, Andrea Ballestero, ha explicado que a fecha de 31 de diciembre de 2025 "en dos años" el equipo de Gobierno "ha ejecutado el 32 por ciento de ese plan", 17,5 millones de euros, a lo se suma "otro 19 por ciento de las actuaciones "que se encuentran actualmente en ejecución".

Para el concejal, este grado de cumplimiento adquiere especial relevancia ya que este equipo de gobierno recibió el plan "con cero por ciento de inversión" era "un plan de inversiones inexistentes al cero por ciento".

Asimismo, el presidente de la sociedad ha apuntado que partía una situación sin inversiones en marcha y ha destacado el enorme trabajo realizado en estos dos años.

Por lo que se refiere en la ejecución de fondos europeos del proyecto 'Digitaguabur', Manso ha detallado que cuenta con un presupuesto total de 11,78 millones de euros y se encuentra "ejecutado al 91,58 por ciento". Eso sí, cuenta con una prórroga "hasta el 1 de junio de 2026 para completar el porcentaje restante".

En este sentido, Juan Manuel Manso ha recordado que este Ayuntamiento no va "a perder ni un solo euro de fondos europeos" y ha garantizado a los burgaleses que 'Digitaguabur', en lo que se refiere a los fondos europeos, un total de 11,7 millones de euros, "va a quedar ejecutado sin ningún problema".

El presidente de la sociedad municipal ha indicado que los inspectores gubernamentales de los fondos europeos han "valorado el ritmo de ejecución" de todas estas acciones en la ciudad de Burgos y ha asegurado que la ciudad está "entre los mejores niveles de actuación de toda España".

Así, entre 2004 y 2005 se han ejecutado o se encuentran ejecución inversión por valor de 26,43 millones de euros se han tramitado 114 expedientes de contratación.

"Estos datos que les estoy dando de Aguas de Burgos suponen el mayor nivel de inversión propia de la historia" de la empresa, y ha apuntado que entre los años 2024 y 2025, se han tramitado un total de 114 expedientes de contratación, 49 en 2024 y 65 en 2025.

Igualmente, Manso ha explicado que entre las inversiones ejecutadas y la que están en ejecución, entre 2024 y 2025, el total son 26,43 millones de euros "entre lo ejecutado y lo que está en ejecución".

Por otro lado, Andrea Ballesteros ha explicado que en la Junta Local de Gobierno se han aprobado los reconocimientos extrajudiciales de crédito de dos facturas de la empresa que ue presta el servicio de la Escuela de Música.

"Destacar que en este momento el Ayuntamiento está dando salida, dando agilidad al pago de las facturas provenientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito que teníamos pendientes", ha aseverado la portavoz municipal, quien ha señalado que el área de Contratación del Consistorio está trabajando en la licitación de un nuevo contrato para la Escuela de Música.