La cineasta letona Laila Pakalnina. - AGUILAR FILM FESTIVAL

PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta letona Laila Pakalnina recibirá el Águila de Oro Internacional de la 38 edición del Aguilar Film Festival, el primer reconocimiento honorífico anunciado por el certamen para su próxima convocatoria, que se celebrará del 4 al 12 de diciembre.

El festival distingue así la trayectoria de una realizadora que, a lo largo de cuatro décadas, ha desarrollado una "singular" filmografía caracterizada por su "atención a los pequeños detalles, el retrato de los espacios cotidianos y una mirada cinematográfica en la que conviven el humor y la poesía".

El homenaje tendrá continuidad en una retrospectiva de doce de sus cortometrajes, realizados entre 1994 y 2020, que permitirá recorrer distintas etapas de su carrera, señala el festival en un comunicado.

La programación fuera de concurso incluirá también una muestra de animación portuguesa con obras de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves, una selección de trece piezas de la animadora rusa Elena Walf y una sesión especial sobre salud mental integrada por cinco cortometrajes de directoras internacionales.

El apartado Fantásticas reunirá, por su parte, cuatro trabajos de nuevas realizadoras españolas, mientras que las colaboraciones con festivales e instituciones de distintos países ampliarán la presencia de cinematografías internacionales en Aguilar.