El ALA 37 de Villanubla (Valladolid) conmemorará las 150.000 horas de reentrenamiento con un vuelo histórico por España

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Base Aérea de Villanubla (Valladolid) del Ejército del Aire y del Espacio llevará a cabo entre el 8 y 11 de junio un histórico vuelo conmemorativo a bordo de la emblemática aeronave E.24 Bonanza.

Esta misión tiene como objetivo celebrar el hito de las 150.000 horas de vuelo de reentrenamiento alcanzadas por el 422 Escuadrón, una cifra que refleja décadas de servicio continuado garantizando la aptitud operativa y la cultura de vuelo de varias generaciones de pilotos militares, han informado a Europa Press fuentes del Ejército del Aire y del Espacio.

La expedición estará liderada por la comandante María Corona Gordo, al mando de una tripulación de la unidad compuesta por personal técnico y de vuelo.

La ruta conmemorativa consistirá en una exigente navegación de larga distancia que unirá las principales bases aéreas vinculadas históricamente a esta actividad.

Así, con despegue inicial desde la Base Aérea de Villanubla (Valladolid), el itinerario incluirá escalas estratégicas en Getafe (Madrid), Albacete, San Javier (Murcia) y Morón para concluir finalmente en Sevilla.