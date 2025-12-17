Alba de Tormes (Salamanca) acogerá en 2026 la exposición 'San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo' con 170 piezas

Un momento de la inauguración de la exposición. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad salmantina de Alba de Tormes acogerá desde este miércoles 17 y hasta el 17 de diciembre de 2026 la exposición 'San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo' con 170 piezas, en la Iglesia de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes, en el marco de los Centenarios sanjuanistas 2024-2026.

El prior de Alba de Tormes y comisario de la exposición, Miguel Ángel González, ha apuntado durante la inauguración de la muestra que ocupa toda la planta baja del convento que las piezas que se muestran son "pintura, escultura, documentación de archivo", todas ellas "de gran interés".

La procedencia de las piezas expuestas es "de todos los lugares de Castilla y León y Andalucía donde ha vivido San Juan de la Cruz" como ha indicado González.

En cuanto a la temática, la exposición se desarrolla en seis capítulos. Los tres primeros suponen "un acercamiento a su vida con sus tres nombres, Juan de Yepes, Juan de Santo Matías y Juan de la Cruz", como ha indicado el prior.

El cuarto capítulo versa sobre San Juan de la Cruz escritor y ahí se encontrarán "documentos, autógrafos suyos o códices de sus obras". "Un capítulo muy importante para presentar todas sus obras, teniendo en cuenta que la lírica de San Juan de la Cruz aún no ha sido superada en el momento presente desde el siglo XVI", como ha asegurado el prior.

Por otro lado, el quinto capítulo de la muestra es la recepción de San Juan de la Cruz, la historia póstuma que cuenta lo que sucede desde 1591, cuando él muere, hasta el momento actual, y deja "la perspectiva abierta al año 2026, la celebración de sus dos centenarios, 300 años de la canonización y 100 del doctorado".

Además, abre la puerta al año 2027 porque será cuando se celebre el primer centenario de la generación del 27. Se habla, por tanto, en este capítulo, de "todos esos grandes literatos, como Dámaso Alonso o Gerardo Diego, que recuperaron enormemente a San Juan de la Cruz y después se han hecho estudios en el siglo XX muy importantes". Y, por último, el capítulo sexto versa sobre Santa Teresa de Jesús, y lo que ha contado sobre Juan de la Cruz.

Por su parte, la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha destacado que esta muestra es "un ejemplo de esa colaboración público-privada que tan responsable y tanto desarrollo puede dar a municipios y pueblos" y ha agradecido la cesión de todas las obras, ya que ésta será una "oportunidad única de verlas en este momento y en este lugar".

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha recordado además que se celebran los "cien años desde el doctorado de San Juan de la Cruz en la Universidad de Salamanca". "Y es para nosotros un elemento especialmente significativo porque también coincide con el quinto centenario de la escuela de Salamanca", ha señalado.

Por tanto, ha abundado que "a lo largo de los próximos meses se revivirán todos estos hechos y "utilizarán" a San Juan de la Cruz como un estudiante "que pasó por la Universidad de Salamanca para potenciar nuestra institución".

Por último, el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, ha recordado que el consejero Gonzalo Santonja en su toma de posesión del año 2022, ya habló del compromiso que tenía con las actuaciones que se realizaban dentro del turismo religioso "como uno de los pilares de la oferta del turismo de Castilla y León".