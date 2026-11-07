El Albéitar (León) proyecta este domingo el documental 'Campos' sobre el reflejo de la despoblación en el fútbol rural

El cartel del docuemntal 'Campos'. - ULE

LEÓN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Ateneo Cultural El Albéitar de la Universidad de León (ULE) proyectará este domingo, 8 de noviembre, 'Campos', un documental que pone el foco en los campos de fútbol en desuso de la España despoblada, así como en las historias que acontecen en pueblos de Castilla y León.

El documental, que comenzará a las 19.30 horas, tiene una duración de 74 minutos y contará con la presencia de los directores David Casado y Óscar Falagán, según ha trasladado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el proyecto sobre "campos de fútbol sin fútbol" rinde homenaje a personas que con su esfuerzo dieron vida social a los pueblos al crear y cuidar de los campos y, en ocasiones, clubes de fútbol.

Por ello, los directores toman "los campos de fútbol sin fútbol" como símbolo, como elemento arquitectónico de los pueblos y punto de encuentro para sus habitantes.

La despoblación, uno de los temas centrales del documental, "azota" a multitud de zonas rurales y este fenómeno se observa en los terrenos agrícolas y ganaderos, que se transformaron en campos de fútbol y vuelven a ser lo que fueron en su origen, "solamente campos".