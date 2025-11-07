Alberto Amigo deja Vox en Medina (Valladolid), pasa a ser no adscrito y se mantiene como concejal de Empleo e Industria

"Me siento 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alberto Amigo, concejal de Medina del Campo (Valladolid), ha formalizado su salida del grupo municipal de Vox tras haber encabezado la lista del partido en las elecciones locales de 2023, no obstante el edil permanecerá como concejal no adscrito y mantendrá la cartera de Empleo e Industria, con el propósito de finalizar los proyectos en marcha destinados a la "dinamización" económica y la "mejora industrial" del municipio y tras destacar que se siente "traicionado" por el partido al que pertenecía hasta hoy.

Durante una comparecencia celebrada este viernes en el Salón de Escudos del Consistorio, Amigo ha comunicado públicamente su decisión de desvincularse de la formación que lideró en los últimos comicios, no obstante ha precisado que se mantiene en el cargo de concejal sin asignación económica por su condición de no adscrito, un punto en el que ha defendido que su decisión de seguir con la cartera de Empleo e Industria es por "convicción política" con el fin de concluir los proyectos iniciados y para defender los intereses de los medinenses.

El anuncio se ha producido a penas dos días después de que la portavoz de Vox en Medina del Campo, Atenea Santana, confirmara la ruptura del acuerdo de Gobierno que los de Abascal sostenían junto al PP y 'Medina Primero'.

Amigo ha señalado que la decisión responde a diferencias "notables y reiteradas" con la portavoz de Vox, cuya postura divergente se evidenció en el último Pleno municipal, cuando votó en contra de la subida de la tasa de basuras respaldada por Amigo por "responsabilidad política" ante una Ley que "hay que cumplir".

En su intervención Amigo ha confirmado que mantendrá su apoyo al equipo de Gobierno municipal que encabeza Guzmán Gómez (PP), un punto en el que ha desmentido algunas afirmaciones vertidas por la portavoz de Vox en el Ayuntamiento cuando comunicó la ruptura. "Jamás he asistido a ningún episodio donde se ha producido una falta de respeto institucional a mi grupo por parte del Equipo de Gobierno ni por parte de quienes lo integran", ha garantizado.

El ya concejal no adscrito ha recordado que concurrió a las elecciones con el objetivo de "trabajar por el crecimiento y desarrollo de Medina del Campo y por el bienestar de los medinenses y sus familias". Desde entonces, ha asegurado, ha mantenido "una buena relación y sintonía" con el resto de integrantes del Gobierno municipal, "con diálogo y discrepancias lógicas, pero siempre con el convencimiento de hacer lo mejor para la villa".

En este sentido, se ha mostrado "orgulloso" de haber contribuido a proyectos como el Plan Territorial de Fomento, el Plan de Sostenibilidad Turística, los programas de empleo y desarrollo económico o los futuros proyectos industriales. "Cuando Vox vino a buscarme para ser candidato, puse una sola condición: por encima de todo, los intereses de Medina del Campo", ha recalcado Alberto Amigo.

Con estos argumentos, el edil ha manifestado no entender la decisión del partido de romper el acuerdo de gobernabilidad, algo que, como ha señalado, se ha hecho "desde Madrid" y ha lamentado que "se impongan intereses de la política nacional o internacional frente a las necesidades de los vecinos de Medina", en referencia al rechazo de Vox a la tasa de basuras.

"Me siento traicionado, sinceramente, yo no fui a buscarlos, fueron ellos los que llamaron a mi puerta", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado su compromiso con sus votantes y con la localidad. "En estas tierras acostumbramos a ser hombres y mujeres de palabra, y yo no voy a traicionar la mía", ha añadido.

El edil ha explicado que remitirá un escrito formal a la Dirección del partido para darse de baja y ha asegurado que mantendrá su apoyo al actual equipo de Gobierno porque considera que "se está haciendo un trabajo eficaz para conseguir una Medina mejor, para las familias, los mayores, las empresas y los jóvenes".