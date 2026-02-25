Alberto Garzón pide unidad a la izquierda y aplaude la decisión de Díaz, la "mejor ministra de Trabajo de España"

El exlíder de Izquierda Unida Alberto Garzón junto al candidato de IU a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón - IZQUIERDA UNIDA

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Izquierda Unida y exministro Alberto Garzón ha calificado de "coherente" la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien ha destacado como la "mejor" ministra de Trabajo de España, de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, al tiempo que ha asegurado que va a ser un "referente" de la izquierda española durante "mucho tiempo" porque abandonar la política institucional "no significa desaparecer, sino contribuir desde otro lugar".

"Como humildemente intento hacer yo también", ha expresado Garzón en declarcaiones a los medios durante la presentación de su libre en Valladolid, donde ha estado acompañado por el candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar-VerdesEquo, Juan Gascón.

A este respecto, se ha referido al hecho de que la iquierda está en este momento en un proceso de "renovación" en el que necesita plantearse cómo hacer algo con lo que hay un "gran consenso y es trabajar en una unidad".

"La gente sabe lo que penaliza la Ley electoral cuando se va de manera fragmentada y por lo tanto la gente en la calle está preocupada y quiere unidad", ha incidido el exlíder de Izquierda Unida.

Por esta razón, ha aseverado que "hay que aplaudir ese tipo de decisiones porque son coherentes y sobre todo le ponen un punto final institucional que nunca va a ser un punto final político porque va a ser referente de la izquierda española durante muchísimo más tiempo".