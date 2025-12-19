El alcalde de Ávila reconoce la labor del equipo de gobierno y el trabajo de los servicios municipales todo el año. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha celebrado este viernes el último pleno del año, que ha durado apenas diez minutos en los que se ha modificado la composición de los Consejos Municipales para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de Personas Mayores y del Consejo Social de Barrio, por cambios en los miembros pertenecientes al Partido Popular.

En los dos primeros, pasaría a formar parte de ellos Alfonso Fernández Garrido en sustitución de María José Martín Samboal; y en el último entraría Javier Bellido Ruiz Ayúcar, en sustitución de Teresa García Avilés.

El alcalde, antes de dar lectura a los nombres de las mujeres asesinadas por violencia de género con los que finalizan los plenos, ha destacado el trabajo de la corporación municipal y de los trabajadores de los servicios municipales durante este año, "a la hora de desarrollar su labor en las diferentes áreas, en el día a día de la ciudad y también ante las incidencias con carácter extraordinario que se han producido a lo largo del año".

Un año que el regidor abulense ha destacado que no ha estado exento de dificultades, con situaciones que se han vivido que han afectado a la ciudadanía, pero que se han ido solventando, en gran medida, por el trabajo y el compromiso de estos servicios municipales.

De la misma forma, ha agradecido a los medios de comunicación su labor de trasladar el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento de Ávila para que los abulenses puedan contar con "pluralidad de información", a la vez que ha felicitado las Navidades a toda la ciudadanía y deseado que estas fiestas navideñas sirvan para "coger fuerzas" de cara a un 2026 que "será muy importante y trascendente" para la ciudad.