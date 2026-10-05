El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, asume este miércoles la Presidencia de la Red Huellas de Teresa

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, asumirá la presidencia de la Red Huellas de Teresa. - RED DE CIUDADES TERESIANAS

SALAMANCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, asumirá durante el próximo año la Presidencia de la Red de Ciudades Teresianas, y toma así el relevo de Carlos Largo Alcón, alcalde de Pastrana. El cambio se formalizará este miércoles, 7 de octubre durante la Asamblea de la Red, que reunirá en Salamanca a representantes de las ciudades vinculadas a Santa Teresa de Jesús.

Salamanca asumirá esta semana la Presidencia de la Red de Ciudades Teresianas Huellas de Teresa, al coincidir con la celebración en la ciudad de la Asamblea de la entidad los próximos 6 y 7 de octubre, tal y como han asegurado desde la Red de Ciudades Teresianas en un comunicado recogido por Europa Press.

El relevo responde al carácter rotatorio de la Presidencia de Huellas de Teresa entre las ciudades que forman parte de la Red. La nueva etapa situará a Salamanca al frente de un proyecto que reúne a catorce ciudades españolas vinculadas directamente a la vida y las fundaciones de Santa Teresa de Jesús: Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara y Burgos.

La propia web de la Red recoge actualmente estas catorce ciudades. La vinculación de Salamanca con Teresa de Jesús ocupa un lugar especialmente relevante dentro de este itinerario. La ciudad conserva la memoria de su presencia y constituye también un escenario fundamental para comprender la posterior difusión de su obra y pensamiento.

El relevo en la Presidencia se formalizará durante la Asamblea de la Red Huellas de Teresa, que tendrá lugar este miércoles, 7 de octubre, a las 11.30 horas, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. La reunión permitirá hacer balance del trabajo desarrollado durante el último año y abordar las próximas líneas de actuación de la Red, así como los proyectos conjuntos destinados a reforzar la promoción cultural, patrimonial y turística del legado de Santa Teresa de Jesús.

Previamente, los representantes de las ciudades teresianas participarán en un programa institucional y cultural preparado con motivo de su estancia en Salamanca. La programación comenzará este martes, a las 18.00 horas, con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Salamanca, en la Plaza Mayor. A continuación, a las 18.45 horas, tendrá lugar una visita a Scala Coeli, en la Universidad Pontificia de Salamanca.

La primera jornada concluirá a las 20.00 horas con un paseo guiado por el centro histórico relacionado con el V Centenario de la Escuela de Salamanca. El miércole, antes de la Asamblea, los representantes de Huellas de Teresa realizarán a las 09.30 horas una visita al Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. A las 11.00 horas tendrá lugar la fotografía de familia en el Ayuntamiento, antes del comienzo de la reunión de la Red a las 11.30 horas.

La llegada de Salamanca a la Presidencia abrirá una nueva etapa en el trabajo conjunto de las ciudades teresianas, después de un año en el que Pastrana ha encabezado la Red bajo la presidencia de Carlos Largo Alcón. La propia Red ha destacado durante esta etapa la cooperación entre municipios y la generación de proyectos comunes como elementos centrales de su actividad.

La Asamblea de Salamanca servirá así no solo para formalizar el relevo institucional, sino también para definir los próximos pasos de Huellas de Teresa y continuar fortaleciendo un proyecto común que conecta ciudades, patrimonio, cultura y turismo en torno a una de las figuras más universales de la historia española.