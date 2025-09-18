El alcalde de Segovia respalda a la edil de Hacienda denunciada por su actividad inmobiliaria

El PSOE ha remitido cartas a Mañueco y Feijóo con la denuncia de su actividad no declarada como concejal

El alcalde de Segovia, el 'popular' José Mazarías, en su comparecencia semanal tras la Junta de Gobierno municipal de los jueves, ha defendido a su concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde, Rosalía Serrano, frente a las acusaciones del PSOE sobre su supuesta actuación irregular por ocultar durante dos años su participación en empresas con actividad inmobiliaria y que han puesto en conocimiento de Núñez Feijoo y Fernández Mañueco a través de sendas cartas.

Mazarías ha definido como "barriobajero" vincular a la concejal con actividades "que no son inmobiliarias" e intentar relacionarlas con el proyecto presentado por la edil para organizar una 'Oficina Municipal de Vivienda', una herramienta que ayudará a estudiar "las dificultades de alquiler y dar solución a tantos y tantos problemas de Segovia para alquilar, para construir y atraer inversores".

La propia Rosalía Serrano ha sido contundente al afirmar que, además que de ya no tiene ninguna responsabilidad en las empresas que citan los socialistas, éstas "nunca han tenido una sola vivienda en sus activos al tratarse de empresas que se dedican a alquileres de locales comerciales y oficinas". Por ello, ha defendido su propuesta de organizar esta oficina municipal que en primer lugar hará "un análisis de la situación sobre la vivienda en Segovia y los pueblos del alfoz para, precisamente, no perder población en la ciudad, sino ganarla".

Por su parte, mientras la concejala defendía su gestión y el proyecto de oficina de vivienda, los socialistas han remitido sendas cartas al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, en las que relatan cómo Serrano ocultó durante dos años su labor como adminsitradora en empresas de Segovia con actividad inmobiliaria, con una de ellas--la sociedad Velasco Hernanz SL--que ha construido de forma irregular 18 trasteros que implican "un enriquecimiento de patrimonio" de la aludida.

Ante esta acción epistolar del PSOE de Segovia y el plazo de 7 días que da al alcalde para tomar una decisión sobre su concejala de Hacienda, José Mazarías replica que "están en su derecho, pero son técnicas para intentar usar de forma torticera los temas municipales". El alcalde 'popular' ha aconsejado a los socialistas que se ocupen "de los problemas de su partido a nivel nacional, regional, y sobre todo a nivel local".

En la misma comparecencia, Mazarías ha relatado las decisiones tomadas en la Junta de Gobierno, donde se han aprobado licencias urbanísticas, el convenio con las asociaciones de vecinos de Fuentemilanos y Hontoria, para cesión de locales municipales, y la aprobación de una partida de facturas de diversos conceptos con un importe total de 1,5 millones de euros.

Además, ha valorado la situación de mejora en la calidad del agua de boca en varios barrios de la ciudad, que durante unos días ha sufrido una coloración por aumento de hierro y que ya ha sido corregida con el bombeo de agua desde los manantiales de Madrona.

Mazarías ha informado DE que los técnicos municipales están investigando la causa de este aumento de hierro, que "en ningún caso ha superado los límites de consumo autorizados, con una concentración hoy mismo de 130 microgramos de hierro por litro, cuando el máximo permitido es de 600 microgramos por litro".

