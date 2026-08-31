El alcalde de Soria apoya a Ceuta pero apunta que el ayuntamiento "no va a colaborar" en una convocatoria "partidista"

SORIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha mostrado el apoyo a Ceuta y ha apuntado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad "no va a colaborar" en una convocatoria que se ha realizado con fines "partidistas".

"Hay un error de partida, no es una convocatoria de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP). La FEMP siempre ha funcionado por consenso y siembre se ha trabajado en cualquier convocatoria de movilización a través de dicho consenso", ha apuntado Antón.

En este sentido, ha señalado que, la convocatoria del 2 de setiembre, "lamentablemente", no es así ya que "en una institución que representa a todos los ayuntamientos con una trayectoria en limpia, se ha visto cómo ha sido la propia presidenta a la que ha hecho esa movilización".

El alcalde de Soria ha subrayado que ahora es momento "de colaborar, apoyar y no crispar", frente a lo que considera una convocatoria partidista. "Es verdad que Ceuta necesita apoyo, es verdad que hay solidaridad de todos los españoles con el pueblo de Ceuta, pero el Ayuntamiento de Soria no va a colaborar cuando se usa políticamente una institución de manera partidista", ha insistido Antón.