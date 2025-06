Alcalde de Valladolid justifica la información de la tormenta: "No nos dedicamos a poner tuits"

Defiende que el problema del alcantarillado es su antigüedad, no la limpieza, e insiste en que los túneles bajo las vías "no son solución"

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha destacado este miércoles el trabajo de los servicios municipales en "lo verdaderamente importante" durante la tormenta caída en la ciudad en la tarde de este martes, y ha defendido que no se informara en las redes sociales del Ayuntamiento hasta las 20.10 horas porque no se dedican "a poner tuits", si bien ha reconocido que la comunicación "siempre se puede mejorar".

Así lo ha señalado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles tras una intervención en la que ha explicado la situación tras la tormenta caída en la ciudad el martes pasadas ya más de 18 horas.

Al ser preguntado sobre las críticas del Grupo Municipal Socialista relativas a que el primer mensaje oficial del Ayuntamiento en la red social 'X' no se puso hasta las 20.10 cuando ya llovía desde hacía más de una hora, Carnero ha recalcado que "todas las unidades" de Policía, Bomberos, personal de Auvasa y de Aquavall, entre otros, trabajaron desde el primer momento en "lo verdaderamente importante".

Aunque ha reconocido que "en comunicación todo es mejorable", ha recalcado que se trabajó en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en movilidad, o en las inundaciones en vía pública, locales o garajes, pero ha aseverado que con un 'tuit' no considera que se resuelva "el verdadero problema".

Durante lo peor de la tormenta, según ha asegurado Carnero, el Ayuntamiento recibió información "de continuo" sobre las previsiones meteorológicas y la situación, ya que se constituyó el Cecopi y "todos los servicios" estuvieron "integrados".

Eso sí, ha apuntado que no se les informó de que el aviso de riesgo meteorológico subía a naranja "hasta última hora de la tarde noche, sobre las 21.00-21.15, cuando ya había pasado todo".

Por ello, dado que el aviso fue amarillo durante lo peor de la tormenta, Carnero ha descartado que haya que cerrar al tráfico los túneles existentes en la ciudad "cada vez que haya un aviso amarillo" por riesgo meteorológico porque si hubiera que actuar de esa manera se cerrarían con demasiada habitualidad los pasos subterráneos.

"Si cada vez que hay un aviso amarillo hubiera que cerrar los túneles estaríamos casi casi cerrados con demasiada habitualidad", ha enfatizado.

En este sentido, ha aprovechado para referirse a los túneles "de la mal llamada integración", pues ha enfatizado que si cada vez que se decreta "el código amarillo" se cerrasen, en la ciudad no podría haber la "movilidad de convivencia" que defiende su equipo de Gobierno.

En cualquier caso ha reiterado, al igual que ya hizo el equipo de Gobierno hace un año tras otra importante tromba, que esta situación, con varios túneles cerrados al tráfico al estar anegados, "es la demostración de que son una mala solución" porque "cada vez que llueve un poco o un mucho los túneles rebosan agua e impiden la circulación".

Para el regidor "la verdadera integración" es el soterramiento, por lo que ve "fundamental y esencial" que la ciudad "siga luchando por el soterramiento, porque soterrada la vía del tren los coches no se anegan, y no se anega nada porque no hay túneles".

En cualquier caso, la situación a mediodía de este miércoles en los túneles es que todos ellos están transitables por completo. El que más tarde se pudo volver a poner en servicio fue el de la plaza Circular, uno de los que están pendientes de remodelación dentro del proyecto de integración ferroviaria.

ALCANTARILLADO

Ante otra crítica del PSOE, como que la supuesta falta de limpieza del alcantarillado impidió que el agua acumulada se desaguara más rápidamente, el alcalde ha aseverado que el "problema" de ello no fue la limpieza o no de los sumideros, sino que en determinadas zonas como Platerías el alcantarillado "no está en buenas condiciones" debido a su antigüedad.

Así, ha recordado que aconteció una situación "similar" en el pasado reciente, como por ejemplo en septiembre de 2019, cuando gobernaban el PSOE y VTLP, y se dio "la misma situación en el alcantarillado y esa posible falta de limpieza", que Carnero ha insistido en que no cree que sea el problema.

Ante esa antigüedad de la red de alcantarillado, Jesús Julio Carnero ha defendido que el Ayuntamiento y Aquavall trabajan en la mejora de las infraestructuras y ha aprovechado para hilar esto con que "en las próximas horas" desde la Concejalía de Tráfico se informará de una actuación en el colector de la calle Gamazo, que afectará a la circulación por esta zona de manera "importante" a partir de la próxima semana.

"Anticipo pedir disculpas porque son actuaciones que se dan de bruces contra la movilidad, pero las tenemos que acometer", ha apuntado.

El primer edil, acompañado por el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha visitado los establecimientos de Platerías, una de las zonas más afectadas en el centro de la ciudad, donde ha podido conversar con sus propietarios que todavía trabajaban para acabar de achicar el agua del interior de los locales.

En el resto de aspectos relacionados con el funcionamiento de la ciudad, las incidencias se limitan a la calle Villabáñez que sigue cortada al tráfico a la altura del cruce con Juan Carlos I debido a un hundimiento de la calzada; así como el cierre provisional de centros municipales como los de José Luis Mosquera y Canal de Castilla; la piscina municipal del Polideportivo Huerta del Rey; y el tercer sótano del parking de La Circular.

La previsión es que esta instalación deportiva esté reabierta a primera hora de la tarde, mientras que las plantas superiores del centro cívico José Luis Mosquera se podrían abrir también por la tarde, aunque la planta inferior estará cerrada hasta el viernes. El centro cívico Canal de Castilla se prevé que se pueda abrir este jueves.

Por lo general, el alcalde ha destacado que no hay que lamentar daños personales, a parte del menor atropellado en la Cañada Real, y el agradecimiento a la labor de los servicios municipales.