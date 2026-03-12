La alcaldesa de Burgos lamenta que "descerebrados" hayan atacado el Arco de Santamaría al pintar 'Vox'

Pintada en el arco de Santa María de Burgos.
Pintada en el arco de Santa María de Burgos. - AYTO BURGOS
Europa Press Castilla y León
Actualizado: jueves, 12 marzo 2026 11:39
BURGOS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha lamentado este jueves que "descerebrados" hayan "atacado" el Arco de Santamaría, que ha amanecido con una pintada con la palabra 'VOX' en verde.

"Descerebrados atacando el patrimonio de todos", ha señalado la alcaldesa a través de un mensaje difundido en su red social 'X', a través de la que hace un llamamiento a la ciudadanía a dar información si han presenciado algo o conocen el origen de este acto.

Finalmente, Ayala ha agradecido la "celeridad" del servicio de limpieza del Consistorio que ha actuado de "forma inmediata" para evitar que se dañe la piedra del Arco de Santamaría.

"Condena absoluta a los descerebrados y a quienes les hacen creer que esto puede ser aceptable", ha concluido la alcaldesa.

