La alcaldesa de Palencia reitera su solidaridad con Ceuta y aboga por declaración institucional consensuada

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA - Archivo

PALENCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha reiterado el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento de Palencia con la ciudad autónoma de Ceuta ante la crisis que está viviendo, pero ha explicado que la ciudad no se sumará la convocatoria de concentración promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el próximo 2 de septiembre.

Andrés, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha detallado que esta convocatoria supone una dificultad en la capital palentina porque coincide con el día grande de las fiestas de San Antolín.

La regidora ha recordado que es miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP, pero ha aclarado que la convocatoria ha sido planteada de forma unilateral por la presidenta de la Federación, "sin avisar a la junta de portavoces no pasar previamente por los órganos colegiados".

Además, ha señalado que esta forma de proceder ha sido cuestionada por varios grupos políticos de la institución, que han expresado su desacuerdo con la iniciativa y la han afeado.

La regidora ha insistido en que la posición del Ayuntamiento responde solo a las especiales circunstancias del 2 de septiembre en Palencia y nada tiene que ver con una falta de solidaridad con Ceuta.

"Se trata de una jornada festiva con una intensa programación y una elevada afluencia de personas en las calles. Ya existía una solicitud de concentración presentada por un particular que recibió un informe desfavorable de la Policía Local debido a cuestiones organizativas y de seguridad", ha puntualizado.

Así, Andrés ha defendido la redacción de una declaración institucional que pueda contar con el respaldo de los diferentes grupos municipales y ha reconocido que se mantienen abiertas las negociaciones por las diferencias sobre el contenido del texto.

Finalmente, la alcaldesa ha reflexionado sobre la solidaridad con Ceuta y ha planteado la posibilidad de que otras ciudades compartan la acogida de menores llegados a la ciudad autónoma. "Eso sí que es solidaridad", ha apuntado a la vez que ha defendido que las administraciones locales deben implicarse también en la búsqueda de soluciones.