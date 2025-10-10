Aldea Pucela y Asciva lanzan una campaña para "exigir" a Auvasa que solucione el "deterioro" de las ruedas de BIKI

Archivo - Foto de archivo del Ayuntamiento de Valladolid del servicio de bicicletas BIKI - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad vecinal online Aldea Pucela y la Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva) han presentado la campaña conjunta 'Ruedas BIKI 2025', con la que buscan "presionar" a la empresa de transportes Auvasa para que solucione "de manera urgente" el "deterioro" de las ruedas del sistema público de bicicletas BIKI.

En este marco, la iniciativa ha surgido tras las "decenas" quejas y testimonios recogidos en Aldea Pucela, donde los usuarios han criticado "pérdidas de control y caídas" relacionadas con el "mal" estado de las ruedas.

Una situación que, unida a la "peligrosidad" de algunos tramos de carril bici de hormigón "especialmente resbaladizos en mojado", ha provocado "numerosos sustos" entre ciclistas.

En esta línea, la campaña se ha intensificado tras las declaraciones del gerente de Auvasa en medios locales, Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja, en las que calificaba este "problema" como una cuestión "estética".

Para los vecinos y ciclistas, estas palabras "minimizan un peligro real y tangible" y han alertado de que "una rueda agrietada o deformada puede fallar en cualquier momento y provocar un accidente grave". "No hablamos de estética, hablamos de seguridad", han subrayado desde Aldea Pucela.

Desde Asciva han recalcado su "responsabilidad" con la seguridad ciclista y han señalado que "el estado de algunas ruedas es inaceptable y constituye un riesgo que Auvasa no puede ignorar". "Es nuestra compromiso vigilar que los servicios públicos sean seguros", han añadido.

RECLAMACIÓN OFICIAL

Con 'Ruedas BIKI 2025', las dos organizaciones han animado a los vallisoletanos a registrar una reclamación oficial a través de la plataforma de participación participa.aldeapucela.org, que conecta de forma directa con el sistema del Ayuntamiento.

"Con esta campaña esperamos que la presión ciudadana logre que Auvasa actúe con la urgencia que la situación requiere, garantizando que el servicio de BIKI sea una opción sostenible y, sobre todo, segura", han señalado los organizadores.