Aldeamayor de San Martín (Valladolid) acoge del 3 al 7 de febrero unas jornadas de ciberseguridad organizadas por Incibe

ALDEMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

La Plaza Mayor de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) será el escenario del 3 al 7 de febrero de unas jornadas sobre ciberseguridad organizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), en colaboración con el Ayuntamiento del municipio.

La iniciativa forma parte de la campaña #ExperienciaINCIBE, un proyecto itinerante que desde hace tres años recorre España para fomentar la formación y sensibilización ciudadana en materia de seguridad digital. La propuesta se desarrolla dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con financiación de la Unión Europea (Next Generation).

El programa se llevará a cabo en un camión desplegable con capacidad para más de 60 personas, que incluye espacios interior y exterior dedicados a la sensibilización, la formación y el ocio digital. Además de áreas expositivas y de conferencias, los visitantes encontrarán materiales didácticos y dinámicas participativas, como un 'escape room' sobre cómo identificar y responder ante riesgos digitales.

La actividad está abierta tanto al público general como a centros educativos, con los que Incibe ya ha iniciado contacto para facilitar su participación. También se ofrecerá información práctica sobre el servicio gratuito '017 Tu Ayuda en Ciberseguridad', que atiende consultas sobre seguridad digital los 365 días del año.

Las jornadas se celebrarán del 3 al 7 de febrero con los siguientes horarios: De martes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, el sábado de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas.