Alfonso Armada e Íñigo Domínguez, ganadores, 'ex aequo', del Premio Nacional de Periodismo 'Miguel Delibes' de la APV

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la XXIX edición del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes que concede la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) y patrocinado por Unicaja, ha acordado conceder el galardón 'ex aequo' a los periodistas Alfonso Armada e Íñigo Domínguez por los trabajos 'Poema de la fuerza y de la compasión' y 'Malditas palabras bien dichas' publicado en la revista Frontera D el 30 de julio del 2025 y el diario El País el 20 de septiembre 2025, respectivamente.

El jurado ha valorado que ambos autores, periodistas de reconocido prestigio, abordan en sus trabajos un mismo tema de actualidad "con dos miradas, dos estilos y dos lenguajes diferentes, con gran maestría en el uso de la lengua y dominio e innovación de los géneros periodísticos.

Asimismo, el jurado ha planteado reformar las bases del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes para adaptarlo al momento actual y abrirlo a los nuevos formatos y narrativas periodísticas.

Este galardón,que se creó en 1996, premia el buen uso de la lengua castellana en los medios de comunicación y está dotado con 6.000 euros,