'Alimentos de Segovia' ofrecerá en 2026 nuevos módulos formativos a sus socios y "se consolida como marca de calidad"

Rodríguez durante la asamblea de 'Alimentos de Segovia'. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea ordinaria de socios de la marca 'Alimentos de Segovia' ha abordado en su reunión, en la que han participado medio centenar de asociados,el trabajo realizado durante el último año y compartir la hoja de ruta de cara al próximo ejercicio.

A lo largo de la asamblea se han expuesto las actuaciones desarrolladas en 2025 y se han avanzado algunas de las nuevas acciones que la Diputación provincial para 2026, enmarcadas en el 'Plan Impulso Alimentos de Segovia 2024-2027', y que tienen como objetivo "reforzar la visibilidad de la marca, potenciar la profesionalización del sector e impulsar su proyección provincial, autonómica y nacional", como ha apuntado la diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez.

"Estas nuevas acciones se irán desgranando a lo largo del año, porque queremos que cada una de ellas sea útil, accesible y adaptada a las necesidades reales del sector", ha apuntado Rodríguez.

No obstante, si ha avanzado, que tras el "éxito" del programa 'Aula 5 claves, formación para profesionales de la marca Alimentos de Segovia'en 2026 se prevé la puesta en marcha de nuevos módulos formativos como puede ser 'Cómo profesionalizar la imagen de tus perfiles', y y 'Comunicación en catas', dirigido a los socios que no pudieron participar en la formación impartida en 2023 y a los nuevos integrantes de la marca.

Otro de los asuntos abordados ha sido el análisis de la Caravana de Alimentos de Segovia 2025, "que ha sido recibida muy positivamente por parte de los ayuntamientos, los visitantes y los propios socios" como lo demuestra "la gran afluencia de público" en todas las paradas que se han celebrado,, lo que se ha traducido "en un aumento de ventas y una mayor visibilidad para las empresas inscritas en la marca".

Esta buena acogida confirma, una vez más, "lo amplia y variada que es la despensa de nuestra provincia" y el creciente interés que despiertan los productos segovianos.

Magdalena Rodríguez, quien ha subrayado el valor del sector agroalimentario provincial,ha remarcado que "Alimentos de Segovia es un proyecto colectivo que demuestra, día a día, la fuerza" de sus empresas y "la calidad" de los productos que nacen en esta provincia.

"Nuestro compromiso es seguir impulsando una marca que ya es un sello de identidad y de prestigio dentro y fuera de la provincia. Sois el corazón de este proyecto y vuestra implicación es esencial para continuar posicionando nuestros alimentos como referentes de calidad", ha aseverado la diputada, quien ha comprometido el apoyo para que "Alimentos de Segovia continúe siendo un motor de desarrollo, empleo y orgullo para toda la provincia.