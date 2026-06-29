Alonso defiende su candidatura alternativa frente al continuismo de Barato tras 36 años en Asaja: "Ya toca cambiar"

Pedro Barato posa junto a José Ramón Alonso tras ser elegido presidente de Asaja en Valladolid - ASAJA

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, ha reivindicado su candidatura a la Presidencia de la organización agraria a nivel nacional ante la necesidad de plantear una alternativa al "continuismo" que representa el actual presidente, Pedro Barato, que asumió el cargo en el año 1990 por lo que lleva 36 años al frente de la OPA donde, de ser reelegido, estará cuatro décadas.

"Siendo un buen presidente, que lo ha sido, ya toca cambiar", ha defendido Juan Ramón Alonso que considera que Pedro Barato tendría que haber dado "un paso atrás" incluso en el último mandato para "dar paso a gente joven y reivindicativa". "Como toda buena organización agraria, de vez en cuando hay que hacer un ajuste", ha añadido el candidato que ha lamentado que Asaja no está dando valor a sus siglas fundacionales: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.

En declaraciones a la agencia Europa Press, Alonso se ha mostrado "realista" y ha asumido que será "muy difícil" conseguir el respaldo mayoritario de todas las organizaciones provinciales que se necesitaría para nombrar un nuevo presidente y una nueva Ejecutiva si bien ha hecho especial hincapié en la importancia de crear "una corriente de opinión crítica y al mismo tiempo constructiva" en el seno de Asaja nacional en pro de esa renovación que reclama para la OPA.

"Los agricultores de base, de calle, de campo nos piden una renovación; nos piden que la organización sea dirigida por gente joven, por gente reivindicativa", ha explicado Alonso que ha aclarado que no tiene "ningún interés personal" con su candidatura ni busca un "quítate tú que me pongo yo".

"En absoluto, lo que queremos es intentar que se celebre un congreso refundacional de Asaja", ha reiterado Alonso que ha admitido que será "muy difícil" ganar los comicios en los que espera generar una "corriente" para que las provincias puedan opinar y exigir.

A expensas de que se solvente "algún defecto de forma" de la candidatura alternativa impulsada por Asaja Badajoz, Burgos, Valladolid y Ávila, Alonso se ha mostrado convencido de que podrá seguir adelante de cara a la cita con las urnas de mañana y ha aclarado que si al final no pueden concurrir a las elecciones lo aceptarán "como buenos socios" desde el convencimiento de que han abierto el debate sobre la renovación.

Así, tras la convocatoria de las elecciones en Asaja para este martes, 30 de junio, y "por la vía de urgencia", como ha denunciado la candidatura alternativa, Juan Ramón Alonso ha insistido en la necesidad de proponer otro liderazgo en ese objetivo principal de convocar un congreso refundacional en el menor plazo posible en el que se marquen los objetivos y las ideas de Asaja, "como se hizo hace 40 años".

"Volver a hacerlo ahora y volver otra vez a liderar el mundo agrario", ha deseado el agricultor riosecano de 64 años que lleva dos mandatos al frente de Asaja en Valladolid. "Si de nosotros dependiese en seis meses se convocaría un congreso refundacional donde tener claras a dónde quiere ir Asaja, cuáles son sus ideas, cuál es su programa, qué más gente puede entrar en Asaja; yo creo que podemos caber más gente", ha concluido es aspirante a presidir la OPA.

Alonso ha abogado por "renovar todos los cargos" y los órganos de gobierno de Asaja con nuevas pautas para que entre gente joven y de "una vuelta de arriba a abajo" a los objetivos de la OPA.