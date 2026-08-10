Álvarez Courel advierte de la necesidad de actualizar la señalización del Camino de Santiago a su paso por León

Escultura en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de León. - CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO DE LEÓN

LEÓN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha advertido este lunes de que la señalización del Camino de Santiago a su paso por la provincia no está actualizada y ha apuntado que la ruta está "bastante bien"; en condiciones "aceptables", exceptuando algunas zonas en las que serían necesarias labores de limpieza y de desbroce.

"En cuanto al estado de conservación está bien, yo insisto por destacar que hay zonas en las que se deber tener una limpieza mayor, sobre todo de algunas escobas o matorrales que invaden el Camino", ha incidido.

Álvarez Courel realiza desde hace unas tres semanas el Camino de Santiago, cuya conservación, según ha recordado, compete a la Junta de Castilla y León al contar con la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El objetivo de realizar la ruta no es "criticar a nadie", sino dar visibilidad al Camino, que pasa por más de 200 kilómetros en la provincia de León; comprobar si la Institución provincial debe abordar alguna actuación en la red de carreteras de su titularidad por las que transcurre el recorrido y, en el caso de corresponder alguna medida a otra administración, ofrecer su colaboración para abordar las acciones necesarias.

Además, ha recordado que la Diputación de León colabora con los ayuntamientos a través de una convocatoria de ayudas para la contratación de personal para la actividad y conservación del Camino de Santiago.

Además del Camino Francés, Gerardo Álvarez Courel realizará algunas etapas de otros caminos alternativos a Santiago. "Cualquiera de las rutas de caminos a Santiago que hay en la provincia de León son espectaculares y yo, desde luego, animo a todas las personas a que las puedan hacer", ha concluido.