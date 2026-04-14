Álvarez Courel augura una "regresión" de CyL por el pacto PP-Vox y las políticas de la "ultraderecha"

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha augurado que el acuerdo PP-Vox que se ha alcanzado para la constitución de la Mesa de las Cortes se repetirá en el Gobierno de la Junta, y ha augurado que ese pacto supondrá "una regresión" de la Comunidad por las "políticas de la ultraderecha".

Así se ha pronunciado Álvarez Courel en declaraciones a Europa Press al ser preguntado por el inicio de la XII Legislatura con la constitución de las Cortes de Castilla y León que presidirá el segoviano Francisco Vázquez.

El presidente de la Diputación de León, que se ha congratulado por el hecho de que "el acto protocolario" de constitución de las Cortes se haya desarrollado "sin ningún tipo de incidente", se ha referido a la políticas que lleva a cabo Vox "allí donde gobierna" y ha manifestado su preocupación.

"Estamos viendo que toda la acción política que está llevando a cabo el PP lo único que persigue es acuerdos con la ultraderecha, algo que desde el PSOE, por supuesto, censuramos y condenamos", ha afirmado Álvarez Courel, quien ha apuntado que mientras en otros países "la derecha siempre se opone a la ultraderecha, en España y en particular en Castilla y León ese freno no se pone".

Asimismo, Gerardo Álvarez Courel ha pedido que el Gobierno de la Junta debe tomar "conciencia de todo lo que debe a la Diputación de León" en aquellas competencias que son propias de la Comunidad pero que "transfiere con deficiencias económicas" tanto a las instituciones provinciales como a los ayuntamientos.

Por ello, ha reclamado que la Junta "ponga más carne en el asador más cantidad" para la que las entidades locales y provinciales no tengan "que ejercer competencias impropias sin una financiación adecuada" y así ha puesto el ejemplo de los servicio sociales, en el que la Junta tendría que poner el 90 por ciento del presupuesto "pero su aportación es escasamente el 40 por ciento", ha indicado Álvarez Courel.