Álvaro Infante, María Sancha, Isabel Nieto y Marta García, nominados a Mejor Deportista Palentino 2025

PALENCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de los Premios del Deporte Palentino 2025 ha decidido nominar como candidatos a Mejor Deportista al atleta Álvaro Infante, a la jugadora de balonmano María Sancha, a la karateka Isabel Nieto y a la atleta Marta García, además optarán al reconocimiento de Mejor Entidad Deportiva 2025, el Club Filipenses Baloncesto, el Saque Pádel Social Club y el Club Atletismo Puentecillas.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que junto al diputado de Deportes, Eduardo Tejido, y el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud del Ayuntamiento de Palencia, Orlando Ortega, ha presentado la edición de la Gala de los Premios del Deporte Palentino 2025.

El acto se celebrará el próximo 16 de diciembre, a las 20.15 horas, en el Centro Cultural de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, localidad elegida en esta edición para acoger una gala que organiza la Institución Provincial a través de su Servicio de Deportes.

La elección de Paredes de Nava como escenario de la gala responde al compromiso de la Diputación por llevar los grandes eventos al medio rural, "donde el deporte tiene una presencia viva, constante y ejemplar", tal y como ha destacado la presidenta.

"El deporte es uno de los principales motores de cohesión del territorio, por lo que la Institución apuesta porque esta celebración esté cerca de pueblos y de quienes mantienen viva la actividad deportiva durante todo el año", ha apuntado.

Estos premios, convocados conjuntamente por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia, reconocen cada año la labor de deportistas, técnicos, dirigentes y entidades que han contribuido al desarrollo del deporte palentino durante 2025.

En esta edición, además, durante la gala rendirá un sentido a Carlos Lozano Ruiz, enfermo de párkinson desde hace años y convertido en un referente de superación personal a través del deporte y la actividad física. Lozano Ruiz, presidente honorífico de En Ruta por las Enfermedades Raras, "ha demostrado que la práctica deportiva puede ser una herramienta transformadora para afrontar la enfermedad, mejorar la calidad de vida y mantenerse activo a pesar de las dificultades".

La gala será presentada por los periodistas palentinos David Frechilla y Aida Acítores, y, como como en ediciones anteriores, durante el propio día 16 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, los miembros del jurado celebrarán su votación para elegir a la Mejor Entidad Deportiva y al Mejor Deportista Palentino de 2025 entre los nominados presentados.

Antes del inicio de la gala, los miembros del jurado integrado por Diputación y Ayuntamiento de Palencia, Junta de Castilla y León, delegaciones provinciales, vencedores de la última edición, prensa palentina y delegación de Educación en Palencia, votarán en el mismo teatro paredeño entre los distintos nominados para elegir los vencedores.