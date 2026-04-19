El American String Quartet ofrecerá este lunes un concierto en el Teatro Liceo de Salamanca

American String Quartet. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca continúa este lunes, 20 de abril, a las 20.00 horas, con el concierto del American String Quartet, programado en el Teatro Liceo.

Internacionalmente reconocido como uno de los más destacados y establecidos cuartetos de cuerda de la actualidad, el American String Quartet toca en principales salas de conciertos, con una enorme presencia en Alemania y Austria, y ha realizado más de 35 giras por Europa.

Sus presentaciones de los cuartetos completos de Beethoven, Schubert, Schoenberg, Bártok, y Mozart han sido aclamadas por la prensa internacional, según ha destacado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, la grabación del cuarteto de la integral de los Cuartetos de Mozart, con instrumentos Stradivarius, es ampliamente considerado como un "referente" de este repertorio.

Asimismo, las diversas actividades del cuarteto incluyen numerosas emisiones internacionales de radio y televisión, entre ellas, grabaciones para la BBC, giras por Asia, actuaciones con el Ballet de la Ciudad de Nueva York, la Sinfónica de Montreal o la Orquesta de Filadelfia.

En concreto, en el concierto de este lunes en el Liceo de Salamanca interpretarán obras de Franz Schubert, Maurice Ravel, Vivian Fung y Ludwig Van Beethoven.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org .