AMP CyL registra 641.932 pensiones en octubre, 4,76% más que en 2025, con una cuantía media de 1.378,88 euros

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 641.932 en el mes de octubre, un 4,76 por ciento más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.378,88 euros, ligeramente por encima de la media nacional que es de 1.376,1 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,76 por ciento con respecto a septiembre de 2025 y por encima de la media nacional que ha subido en un 4,6 ciento.

De las 641.137 pensiones registradas en la Comunidad, 40.766 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.222,43 euros; 95.973 de Burgos (1.478,12 euros); 141.070 de León (1.374,71 euros); 44.867 de Palencia (1.407,44 euros); 84.364 de Salamanca (1.295,41 euros); 36.619 de Segovia (1.318,71 euros); 23.224 de Soria (1.341,77 euros); 127.285 de Valladolid (1.496,59 euros) y 47.764 pensionistas de Zamora (1.196,46 euros).

Esto representa aumento del número de pensionistas en casi todas las provincias salvo Zamora (-0,05 por ciento) con especial intensidad en Valladolid con un incremento del 2,22 por ciento, seguida de Segovia (2,09 por ciento) y Ávila, con un aumento del 1,52 por ciento. Por encima del uno por ciento se sitúa también Salamanca (1,19 por ciento), Palencia (1,10), Burgos (1,08) y Soria (1,04), mientras que León crece un 0,17 por ciento.

Además, del total de pensiones concedidas en octubre, 18.518 son de orfandad, con una cuantía media de 599,84 euros; 3.885 son familias numerosas que perciben 844,42 euros; 51.728 son por incapacidad permanente por una media de 1.247,21 euros; 421.33 son por jubilación, con una percepción media de 1.572,53 euros, y 146.468 son por viudedad, con una media de 981 euros.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 141.612 y suponen el 22,1 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,1 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,1 por ciento para los hombres.

La mayor cuantía de pensiones con complementos a mínimos se registra de nuevo en León, con 26.738, seguida de Salamanca, con 24.212; Valladolid, con 23.303; Zamora, con 16.561; Burgos, con 15.482; Ávila, con 12.804; Palencia, con 9.569, Segovia, con 8.401, y Soria, con 4.542.

Además, se han registrado 106.670 pensiones con complemento de brecha de género por un importe medio de 77 euros.