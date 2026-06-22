Varios municipios de Valladolid suspenden o aplazan las hogueras de San Juan por el riesgo de incendios

Comunicación de la cancelación de las hogueras de san juan en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). - AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda, Aldeamayor de San Martín, La Cistérniga, Medina de Rioseco, Tordesillas y Santovenia de Pisuerga (Valladolid) han informado ya de la decisión de suspender o aplazar las celebraciones relacionadas con la Noche de San Juan, en respuesta a la declaración de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, ampliada por la Junta de Castilla y León para los días 24 y 25 de junio.

La normativa dictada por la Administración autonómica establece, entre sus medidas extraordinarias, la prohibición de encender fuego en espacios abiertos, que en principio según la Orden en la que se basa la resolución sólo afectaría a zonas de monte y franjas de 400 metros circundantes a éstas.

En la mayor parte de los casos se ha informado de la suspensión de la hoguera o la pirotecnia asociadas a esta celebración tradicional, como en Arroyo, Aldeamayor, La Cistérniga, Santovenia de Pisuerga y Tordesillas, mientras que en el caso de Medina de Rioseco los festejos se aplazan a la noche del próximo sábado, 27 de junio, cuando se prevé que las temperaturas no sean tan extremas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Consistorio de Arroyo, el Ayuntamiento ha considerado prioritario garantizar la seguridad de los vecinos y cumplir con las medidas preventivas dictadas por la Junta de Castilla y León. Por este motivo, las tradicionales hogueras de San Juan no podrán celebrarse este año en el municipio.

Por último, el Consistorio ha recordado la importancia de extremar la precaución durante estos días, al tiempo que ha instado a respetar las restricciones establecidas por el Gobierno autonómico mientras permanezca vigente la situación de alerta meteorológica.

En Aldeamayor de San Martín, inicialmente se había aplazado la hoguera a las 00.00 horas del miércoles 24 de junio, ya que la alerta activada por la Junta el pasado viernes se extendía hasta el martes 23, pero con la ampliación de la misma para los días 24 y 25 el Ayuntamiento ha decidido suspender "todos los actos programados de las Fiesta de San Juan".

"Sabemos la ilusión y el esfuerzo que vecinos, asociaciones y participantes habían puesto en esta celebración, pero en estos momentos la prioridad es garantizar la seguridad de todos", ha señalado el Ayuntamiento.

En La Cistérniga, el Ayuntamiento ha comunicado este lunes también la suspensión de la Hoguera de San Juan ante la situación de alerta por riesgo meteorológico para los días "20, 21, 22 y 23 de junio". La única actividad que se mantiene es una batucada que saldrá a las 20.30 horas de este martes del Hotel Escuela San Cristóbal.

Medina de Rioseco, por su parte, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco ha acordado reprogramar los actos de la Noche de San Juan previstos para el próximo 23 de junio "como consecuencia de la declaración de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Castilla y León, establecida por la Junta de Castilla y León para los días 24 y 25 de junio".

El Ayuntamiento riosecano ha decidido trasladar al sábado 27 de junio tanto el espectáculo 'Ragnarok', de la compañía 'Kull D Sac', previsto a las 23.00 horas de este martes en el Corro de San Miguel, como el posterior encendido de la hoguera de San Juan en la Plaza de Ajújar.

Este ajuste obliga asimismo a modificar la programación musical prevista para esa noche del sábado y la actuación de Los Pichas, inicialmente anunciada para las 23.15 horas en el Corro del Carmen, comenzará finalmente a las 00:00 horas. Al término del concierto dará comienzo 'Gramola XXL'.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga ha informado de que debido a dicha situación de alerta, suspende el espectáculo de fuegos artificiales previsto para este miércoles, dentro de la programación de las fiestas de San Juan. También ha quedado cancelado el pincho programado a las 22.00 horas en el campo de fútbol.

El resto de actividades previstas para esa jornada se desarrollarán conforme al programa establecido.

En Tordesillas el Ayuntamiento ha modificado la programación también por estos motivos y ha suspendido el encendido de la hoguera, aunque mantiene otros eventos programados como la discomovida 'Bombastik' a partir de las 22.00 horas en la playa de Tordesillas.

En el caso de Valladolid capital, fuentes municipales han señalado que la celebración de la noche de San Juan en el parque de Las Moreras se mantendrá con "normalidad" ya que se entiende que la resolución de la Junta no afecta al ámbito urbano. En cualquier caso, han precisado que el Servicio de Bomberos estará vigilante para que no haya problemas.