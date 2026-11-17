Cartel de la conferencia de Ana María López De San Román en Valladolid. - TRECHEL

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, Ana María López De San Román, impartirá el próximo 21 de noviembre una charla en la que abordará como educar y liderar con propósito, ética e impacto real en una conferencia que lleva por lema 'Como inspirar un liderazgo transformador'.

Este evento tendrá lugar 21 de noviembre a las 18:00 horas, en la sede de IdeVa, en la calle Vega Sicilia de la capital vallisoletana y está organizado por Trechel en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid e IdeVa. La entrada es libre hasta completar aforo.

Este encuentro está especialmente dirigido a educadores en general y estudiantes universitarios ya que el objetivo es ofrecer herramientas prácticas y "una mirada inspiradora" a quienes acompañan el crecimiento de niños y jóvenes, así como a los futuros profesionales que ya se están formando en la universidad.

Ana María López De San Román es directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas del Grupo Iluion y miembro de su Comité de Dirección, además de vicepresidenta de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad Dirse) y su trayectoria ha sido reconocida en el ranking Top 100 Mujeres Líderes en España.

Trechel es una asociación que nació en Valladolid en 1976 de la mano de un grupo de padres y madres que compartieron la ilusión de convertir el tiempo libre de sus hijas en una oportunidad única para aprender, crecer y desarrollarse como personas. Hoy en día mantiene su plan de formación en el tiempo libre que combina actividades deportivas, solidarias, culturales y de formación cristiana, organizadas por el Opus Dei.