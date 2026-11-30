La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid se dirige a los militantes acompañada de miembros de la lista y de la dirección provincial del partido. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid y ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha comprometido este domingo a trabajar para "evitar la involución" que pronostica que se va a producir en España "con la entrada de la extrema derecha en el Gobierno" y ha valorado que en la provincia los socialistas han mantenido resultados e incluso ganado unas décimas de apoyo.

Pasadas las 23.30 horas de esta noche electoral del 29 de noviembre de 2026, Redondo se ha dirigido a los medios de comunicación y a las varias decenas de militantes y simpatizantes del PSOE, a muchos de los cuales ha saludado y animado uno por uno, para hacer un primer balance de los resultados electorales que dejan un "triunfo" del PP, como ha reconocido la propia candidata socialista.

Redondo ha aseverado que en el PSOE piensan "sinceramente" que se va a producir una "involución" con la "entrada de la extrema derecha" en el Gobierno, pero se ha comprometido a que trabajarán para que sea "lo más liviana posible".

"Nos encontrarán enfrente, sin dar un paso atrás frente a quienes pretendan devolvernos al pasado, a quienes pretendan devolvernos a una España triste y en blanco y negro", ha advertido Redondo, que ha recalcado que "van a tener enfrente al Partido Socialista Obrero Español".

En un análisis general del panorama electoral, Ana Redondo ha querido dar la enhorabuena al PP por su "triunfo" y así ha explicado que ha escrito a la cabeza de lista 'popular' por Valladolid al Congreso, María Pardo, porque considera que la victoria ha sido "indiscutible".

En este sentido, ha subrayado que el PSOE es un partido demócrata y "siempre" ha asumido el resultado electoral, algo que defiende que "nunca" han "puesto en duda ni antes de esta tarde" al tiempo que ha garantizado que no lo harán después.

"Es el reconocimiento de que la democracia funciona y que el sistema electoral es impecable", ha subrayado.

Aunque ha lamentado que el PSOE se ha quedado "lejos" de sus objetivos "que eran ganar las elecciones y poder gobernar", ha valorado que en Valladolid capital han obtenido un 34,7 por ciento de los votos y en la provincia, un 32,8 por ciento, "por encima de la media nacional" para mantener los dos diputados y los doce en Castilla y León "en circunstancias muy difíciles en medio de una ola reaccionaria que asola prácticamente toda la geografía global".

La candidata socialista que asumirá el primero de los escaños socialistas del PSOE en Valladolid tras la renuncia por parte del exministro Óscar Puente ha mencionado los incrementos en porcentaje de voto con respecto a 2023. Así, en la provincia y con el 99,77 por ciento escrutado, el PSOE ha aumentado algo menos de una décima (0,07 por ciento) y en la capital, casi dos décimas (0,17 por ciento).

Esta noche, ha recalcado la candidata socialista, "no termina nada" sino que "continúa la lucha por la justicia social, por la libertad de todas y todos, por la democracia en España" y ha asumido que si los ciudadanos han decidido colocar al PSOE en la oposición, desde ahí seguirán su trabajo para intentar "evitar la involución que lamentablemente creemos que se va a producir".

"Nos corresponde ahora seguir trabajando con más fuerza, extremando el contacto con la ciudadanía, asumir nuestra responsabilidad desde la oposición y mantener una idea clara de lo que queremos que esta España sea: una España democrática, de libertades y derechos donde el retroceso se minimice", ha reflexionado Redondo antes de dar las gracias a todos los miembros de la candidatura, a los interventores, apoderados y a quienes les han seguido y acompañado en los mítines.