Ana Redondo cree que hay tiempo para analizar las afirmaciones de Koldo y defiende la imagen "intachable" del PSOE

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un acto público. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha asegurado este viernes, ante la pregunta de si cree que el PSOE debería querellarse contra Koldo García después de sus afirmaciones en el juicio del 'Caso Mascarillas' y aunque ha subrayado que "hay que defender siempre la imagen de un partido intachable", ha considerado que "habrá tiempo" para analizar dichas declaraciones.

La representante socialista ha participado este viernes en la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios en su ciudad natal, donde ha acompañado a los secretarios generales de UGT y CCOO en la comunidad castellanoyleonesa así como al secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, que en su caso sí que se ha mostrado partidario de que el PSOE se querelle ante acusaciones de Koldo García como que recibió del partido "billetes de 500 euros".

Al ser preguntada por los medios de comunicación por esa afirmación que había realizado minutos antes el líder autonómico, Redondo ha subrayado que "hay que defender siempre la imagen de un partido intachable que ha respondido con contundencia y también con transparencia cuando ha tenido algunos problemas" y ha añadido que cree que los socialistas siguen "en la misma línea".

Pero en cualquier caso ha considerado que este 1 de mayo es "un día para celebrar, de reivindicación de los trabajadores y de las trabajadoras" y que las cuestiones judiciales "llevarán su curso y habrá tiempo para analizarlo".