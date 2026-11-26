Cartel del 30 Sonorama. - SONORAMA

BURGOS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Sonorama Ribera celebrará su 30 aniversario del 4 al 8 de agosto de 2027 con 150 artistas entre los que destacan nombres como los de Andrés Calamro, Carolina Durante, Lori Meyes o Alcalá Norte, y a los que se sumarán otros seis cabezas de cartel aún por desvelar.

Para conmemorar sus 30 años, el festival de Aranda de Duero (Burgos) reunirá a figuras históricas, bandas actuales y propuestas emergentes cuyos nombres acaba de anunciar.

Entre los nombres más destacados de la escena actual figuran Carolina Durante, Siloé, Sanguijuelas del Guadiana, Lori Meyers, La La Love You, Miss Caffeina, Sidecars, Alcalá Norte y Sidonie, a los que se unen artistas consagrados como Ana Torroja, Andrés Calamaro, Ariel Rot, 091, Burning, Jorge Drexler, Kiko Veneno, Pignoise y Los Enemigos o propuestas como la de Zahara con Zaharave.

El cartel también incluye una "destacada representación urbana", con Cano, YSY A, Juseph y Dollar Selmouni, mientras se acerca a diversidad de estilos con otros nombres como Chica Sobresalto, Kyoto Club, Rodrigo Cuevas, Las Migas, Iseo & Dodosound y Elyella.

El talento emergente, una seña de identidad del festival, estará representado por Tenda, Gara Durán, Toldos Verdes, Oslo Ovnies y Shego, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, la edición contará con 'Sinforama 30º aniversario', un concierto sinfónico único dirigido y arreglado por Fernando Velázquez, compositor de bandas sonoras como 'Lo imposible', 'El orfanato' y 'Un monstruo viene a verme', quien estará al frente de más de 70 músicos de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

En esta propuesta, se llevarán a una nueva dimensión algunos de los grandes éxitos del pop español de las últimas tres décadas, con nuevos arreglos y con artistas invitados sorpresa.

Por otro lado, como novedad, la organización ha reservado seis grandes nombres como cabezas de cartel. Estos se darán a conocer directamente sobre el escenario, en una apuesta por "la emoción de lo inesperado".

La venta general de abonos para el 30 Sonorama comenzará el martes 1 de diciembre a las 12.00 horas en la web oficial del festival, sonoramaribera.com.