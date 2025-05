Andrés (CCOO): "Tuve mucho miedo a enfrentarme al Vicente sin sindicalismo, pero era irreversible"

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, ha reconocido que cuando tomó la decisión de no presentarse a la reelección tuvo "mucho miedo" a enfrentarse "al Vicente sin sindicalismo", pero que las dos razones que tenía, "dos años de mandato" le parecían "suficientes" y "alcanzar la jubilación" en el ecuador de un tercer mandato, le parecieron "de peso".

"La decisión era irreversible", ha abundado visiblemente emocionado en un día "muy duro" en el que ha hecho oficial su postura. "Tomar la decisión me ha costado mucho porque obviamente el sindicalismo es lo que he hecho toda mi vida. Empecé en el sindicato en Valladolid en el sector de comercio en el año 78 y ya desde el primer momento me incorporaría a los órganos de dirección con 16 años y ahora tengo 62. Por tanto siempre he estado tensionado y al día de las cosas para poder dar respuesta a la gente y pensar que todo ese proceso de construcción personal, de la preocupación de la de la tensión se va a acabar pues también me daba un poco miedo", ha reflexionado.

Hasta que llegue la jubilación, Andrés estará a disposición de la organización y de la que, previsiblemente, será la nueva secretaria Ana Fernández de los Muros, si bien se dedicará a "temas relacionados con la cooperación sindical y los derechos humanos" a través de una estructura que hay en el sindicato junto con su antecesor Ángel Hernández.

Vicente Andrés se despedirá con el "anteproyecto" de la reducción de la jornada laboral "previsiblemente" mañana, aunque ha augurado un "largo recorrido" como sucedió con la última reforma laboral. Momento que ha aprovechado para pedirle al PP que deje de estar "en contra" de todos los "avances sociales".