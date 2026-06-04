Ania Calvo ve en los bulos un "malware" que atenta contra la "integridad del debate público y la solidez democrática"

ÁVILA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Ania Calvo, ha apelado a que la ciberseguridad no solo proteja "infraestructuras tecnológicas", también la "integridad del debate público y la solidez de la democracia" de los bulos, "un auténtico instrumento de ataque, un malware".

Así lo ha señalado durante la clausura de la VI edición de 'C1b3rWall' que durante estos días se ha celebrado en la Escuela de Policía de Ávila, donde ha abordado cómo los nuevos escenarios tecnológicos suponen también nuevas amenazas para la seguridad.

En este sentido, ha hecho referencia a la Inteligencia Artificial que, en sus palabras, "acelera procesos, amplía capacidades, aumenta la capacidad de acción delictivas, complica su detección y multiplica el alcance de las amenazas".

"Debemos ser plenamente conscientes, lo somos mucho en nuestro país, de una amenaza que crece de forma silenciosa pero profundamente desestabilizadora y lo es aquí, en Europa, en el mundo. La desinformación ya no sólo es un debate sobre la libertad de expresión. Es una vulnerabilidad crítica de nuestro sistema democrático y eso nos interpela como sociedad e interpela a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras ha advertido de que los bulos "se han convertido en un auténtico instrumento de ataque, un malware que no sólo busca penetrar redes, sino que busca también colonizar la mente humana la confianza y debilitar instituciones desde dentro".

"No estamos hablando únicamente de contenidos falsos, sino de operaciones deliberadas para distorsionar la realidad, para fragmentar la sociedad y socavar los pilares de nuestra convivencia. Por eso nuestra respuesta debe estar a la altura del desafío. La ciberseguridad ya no debe proteger sólo las infraestructuras tecnológicas que también debe también proteger la integridad del debate público y la solidez de nuestras democracias", ha aseverado.

Para Ania Calvo tanto las capacidades operativas como la cooperación institucional deben actuar como "primera línea de defensa firme, inteligente y anticipativa". Unos objetivos con los que se alienea el plan Estratégico Integral sobre Cibercriminalidad, Ciberseguridad y Desinformación que "centra esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, en la formación y especialización de los integrantes de la sociedad y Cuerpos de Seguridad del Estado", además de en la "concienciación" de la ciudadanía y en la "coordinación de todos los actores" que conforman el ecosistema de la ciberseguridad.

"Desde el Ministerio del Interior trabajamos para que la Policía Nacional continúe siendo la institución eficaz, cercana y valorada por la ciudadanía, que es que sea reconocida y siga siéndolo como lo es ahora, dentro y fuera de nuestras fronteras, por su prestigio y por su profesionalidad", ha abundado para mantener el compromiso de "reforzar sus capacidades incrementar efectivos, mejorar su formación y dotarla de más y mejores recursos", ha concluido