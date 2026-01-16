El Año Gaudí y el turismo estelar atraído por el eclipse centran las propuestas de León en Fitur 2026

Museo Casa Botines Gaudí, uno de los principales atractivos turísticos que Turisleón promocionará en Fitur con motivo de la celebración del Año Gaudí al cumplirse el centenario del fallecimiento del arquitecto. - EUROPA PRESS

La propuesta del Consorcio Provincial de Turismo en la Feria incluyen también el Sipam y el Año Urraca LEÓN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), integrado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital leonesa, llevará a Fitur 2026 una doble propuesta para atraer al visitante: la celebración del Año Gaudí y la oportunidad "única" que supondrá para el turista estelar poder contemplar el eclipse del 12 de agosto desde la provincia.

El próximo miércoles día 21 tendrá lugar a las 12.30 horas la presentación de León en la Feria Internacional de Turismo que se desarrollará en Ifema Madrid durante cinco jornadas, hasta el domingo día 25, y en la que también se reproducirá un vídeo elaborado para la ocasión.

Quienes se acerquen al expositor de Turisleón, además de recibir información detallada sobre los atractivos que ofrece la provincia, podrán adquirir los folletos de las iniciativas que centran la propuesta de este año, en el que el Museo Casa Botines Gaudí y el Palacio Gaudí de Astorga han elaborado una amplia programación para celebrar el Año Gaudí.

Esta incluye, entre otras iniciativas, diferentes exposiciones relacionadas con el trabajo del arquitecto catalán en la provincia, así como conferencias, el ciclo 'Clave Gaudí. Música y arquitectura' o un club de lectura, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consorcio Provincial de Turismo.

Desde el Palacio Gaudí de Astorga también se pretende que esta conmemoración se convierta en una celebración compartida y por ello han organizado múltiples actividades que se repartirán a lo largo de todo el año, entre las que destacan las visitas guiadas o un curso de verano titulado 'Gaudí y Astorga en su centenario', que reunirá a especialistas y estudiosos de su obra.

TURISMO ASTRONÓMICO

Por su parte, el otro folleto diseñado para llevar a Fitur hace hincapié en que la provincia de León es un enclave "privilegiado" para el turismo astronómico debido a la calidad y limpieza de sus cielos y sus amplias zonas de muy baja contaminación lumínica.

Teniendo esto en cuenta, se detallan algunos de los mejores lugares donde poder disfrutar de la observación del cielo nocturno y en particular del eclipse del 12 de agosto, que se anuncia como un "instante irrepetible".

Otra línea de promoción de la provincia que se prevé exhibir en Fitur 2026 se centra en el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) Montañas de León, concedido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que incluye a 97 municipios y más de 171.000 habitantes.

PRIMERA DISTINCIÓN DE LA COMUNIDAD

Se trata de la primera distinción de este tipo que recibe la Comunidad y una de las cinco con las que cuenta España. El objetivo es dar a conocer este reconocimiento que sirve para potenciar el turismo sostenible y los productos agroalimentarios de las zonas que comprenden el Sipam, puesto que se trata de ecosistemas que se han mantenido durante siglos, contribuyendo directamente a la seguridad alimentaria y el sustento de las comunidades locales.

También tendrá un lugar destacado en la propuesta de León en Fitur la conmemoración del Año Urraca y todos los actos que comenzarán en el mes de marzo con motivo del 900 aniversario de la muerte de la reina leonesa, la primera soberana de pleno derecho en España, con el objetivo de reivindicar su figura histórica.