Aparicio aplaude el desarrollo de un nuevo Acuerdo de Competitividad que Carriedo fija como objetivo y finaliza en 2027

Reunión de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León con la presencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. - JCYL

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha dado la bienvenida al desarrollo de un nuevo Acuerdo Marco de Competitividad que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha situado como una de las líneas de trabajo de su departamento y cuya vigencia termina el próximo año.

Así lo han señalado durante la reunión de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León, en la que ha participado el consejero "con el ánimo de escuchar y de estar atentos" a propuestas e iniciativas porque, ha asegurado, los empresarios son los que lideran el crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad.

En este contexto, Aparicio ha agradecido la presencia de Fernández Carriedo para hablar de "futuro", de cómo va a ser la coordinación de trabajos, de proyectos, de programas "para que, en definitiva, las empresas sean más competitivas, sean más productivas, se puedan organizar mejor" y por ello ha asegurado que aplauden que se apruebe un nuevo Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Empresarial.

"Realmente, para nosotros es un modelo a seguir en el cual hay muchas cosas que compartimos totalmente con lo que plantea el acuerdo de marco, internacionalización, innovación, digitalización", ha añadido el presidente de la patronal, quien ha explicado que hay "infinidad" de proyectos y de temas que quieren abordad, y ver qué otras iniciativas se pueden implementar mediante un trabajo "conjunto" y en paralelo con la Consejería.

Aparicio considera que esta labor puede dar a todos muchas oportunidades "de seguir creciendo y de seguir mejorando" en las empresas para que al final sean competitivas y también Castilla y León sea una Comunidad que sea receptiva a nuevas inversiones.

Por su parte, Carlos Fernández Carriedo considera "muy oportuno" el momento de celebrar la reunión ante un principio de legislatura, por lo que las ideas y propuestas proporcionan una línea de actuación para los próximos años y "cómo abordar los retos" existentes.

Entre ellos se encuentra el Acuerdo Marco y ha asegurado que les gustaría abordar el nuevo "desde ya" ante la finalización del que está en vigor el próximo año y ha concretado que tienen una relación "constante" con las organizaciones sociales y económicas, en este caso de forma "muy particular" con CEOE Castilla y León, y se quiere compartir esa "hoja de ruta, los restos y desafíos" que tiene la Comunidad.

"Cómo ser más competitivos, el mundo es cada día más global, solo podemos tener éxito si somos muy competitivos, si nuestras empresas lo son, si nuestros trabajadores lo son, y para ser competitivos no lo vamos a hacer solo desde el esfuerzo de las administraciones, sino escuchando a todos, sumando esfuerzos", ha matizado Fernández Carriedo.

RETOS Y DIFICULTADES

El consejero ha afirmado que Castilla y León está creciendo por encima de la media y crea puestos de trabajo, pero también ha apuntado que hay algunas dificultades y problemas que no se pueden "ignorar".

Entre ellos ha citado una tasa de inflación "muy alta" que hace que haya muchas familias y empresas con dificultades para llegar a fin de mes, un problema para acceder a materias primas, a aspectos del tipo logístico y también dificultades para las exportaciones que son "esenciales" para los sectores productivos, fundamentalmente como consecuencia del mayor proteccionismo internacional, de algunos conflictos o dificultades que tienen los socios principales y clientes de las empresas de la Comunidad a la hora de adquirir los productos.

Fernández Carriedo ha citado "diez temas" muy importantes que constituyen la "hoja de ruta" de la competitividad en la Comunidad, donde las empresas tienen "mucho que decir" y por ello quieren escuchar a la patronal.

En este sentido, ha asegurado que se pretende hablar de financiación para las empresas, de captación de inversiones nacionales e internacionales, de internacionalización y de exportaciones, de infraestructuras empresariales y, por tanto, de dotación de suelo empresarial, de innovación y de emprendimiento, de sectores productivos y sus problemas singulares vinculados a los clústeres, de los problemas de los territorios y "cómo abordarlo desde una actuación de política económica para el territorio, hablar de talento, hablar de simplificación administrativa o hablar de reducción de impuestos".

El titular de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta ha asegurado que cuentan con iniciativas para los próximos años que es "muy bueno" que se conozcan para que se puedan utilizar como el desarrollo de 2.600 hectáreas de nuevo suelo empresarial, que sea competitivo, "a buen precio", "atractivo" y que sea "de calidad" para que las empresas se puedan ubicar en la Comunidad, acceder a fuentes de financiación y ayudas y, en definitiva, puedan aprovechar las "ventajas competitivas" que tiene Castilla y León.

Carlos Fernández ha apuntado que algunas de estas ventajas son el talento, la formación y cualificación de los trabajadores en "buen clima de diálogo" y baja conflictividad, que ha asegurado son "factores de atracción" de empresas, por lo que considera que saber cómo reforzarlos es importante