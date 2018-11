La Apeh no acude a la cita con sindicatos y Hoteles, que presentarán el acta subsanada ante la inspección de Trabajo

Publicado 12/11/2018 17:49:00 CET

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Apeh), María José Hernández, no ha acudido a la reunión que para abordar el conflicto con el convenio colectivo del sector, algo que sí que han hecho los sindicatos CCOO y UGT y la Asociación de Hoteles, quienes presentarán el acta subsanada ante la Oficina de la Inspección de Trabajo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Hernández ha justificado su ausencia por su presencia en la jornada de apertura de la feria Fibar, que se celebra hasta el miércoles, y porque la Asociación está "a tope" con "un montón de acciones", de modo que ha afirmado que a partir del jueves podrán hablar y que no se "apartan" de la negociación.

Sin embargo, el representante de la Federación de Servicios de CCOO, Luis Sáez, ha aseverado que esa versión "no se ajusta a la realidad" del correo electrónico que ha enviado la Apeh para explicar su posición con respecto a la reunión que estaba convocada para las 12.30 horas de este lunes.

"Mantienen que no van a entregar el acta y que no van a proceder a las subsanaciones reclamadas por la Inspección de Trabajo", ha afirmado Sáez, que ha confirmado que la parte sindical ya lo ha intentado "las suficientes veces", por lo que van a proceder al registro del acta subsanada del convenio y acordada entre UGT, CCOO y la Asociación de Hoteles.

Por ello, aunque la presidenta de la Apeh ha recalcado que la patronal de bares y restaurantes no se "aparta" y quieren negociar, a partir del jueves, Luis Sáez ha apostillado que los sindicatos no pueden "hacer otra cosa que tirar para adelante" y presentar el acta con las subsanaciones.

En ella, ha detallado Sáez, "queda constatado que en la reunión del pasado 2 de noviembre la Asociación no quiso entregar el acta original, que tienen en su poder, y que se negaba a los requerimientos" de la Inspección, que ha reclamado corregir el acta de constitución de la mesa de negociación, la cual no accede a facilitar la Apeh.

Por ello, los sindicatos han redactado una nueva versión del acta con las correcciones reclamadas --nombre del secretario y los DNI y nombres junto a las firmas--, al tiempo que han añadido una "manifestación de posturas", en las que recogen que la Apeh "tiene el acta en su poder pero no subsanan los errores".

En opinión de Sáez, el problema es que la Asociación "no quiere firmar" y busca que "no se apruebe el convenio colectivo", por lo que ha reiterado que "si no les gusta" podrían impugnarlo una vez esté firmado.

Eso sí, ha planteado la reclamación de que los directivos de la Apeh sean "más serios", porque ha añadido que el convenio "afecta a 10.000 personas", mientras que ha subrayado que "si hay un sector que va bien y tira para arriba es el de la hostelería".