Aprobada la creación de la Facultad de Enfermería 'Doctor Dacio Crespo' en el Campus de Palencia de la UVA

PALENCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado dos acuerdos para, por un lado, suprimir la adscripción de la Escuela Universitaria de Enfermería 'Doctor Dacio Crespo' de Palencia a la Universidad de Valladolid (UVA), y por otro, de forma paralela, la creación de la Facultad de Enfermería con el mismo nombre en el Campus de Palencia de la UVA.

Este proceso de transformación permitirá a la Universidad de Valladolid asumir la gestión directa del centro, dotándolo de la estructura organizativa, académica y de recursos humanos, y materiales necesarios para desarrollar plenamente sus funciones docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento, detalla la Junta a través de un comunicado.

La asunción de los estudios se llevará a cabo de forma secuencial, iniciándose con el primer curso del Grado en Enfermería en el año académico 2026-2027 y completándose con la incorporación del cuarto curso en el año académico 2029-2030, de modo que cada año académico se incorpore un nuevo curso hasta completar el proceso, detalla la Junta a través de un comunicado.

La Universidad de Valladolid y la Diputación de Palencia garantizan al estudiantado de la Escuela Universitaria de Enfermería el mantenimiento de las mismas condiciones que actualmente posee como alumnado de un centro adscrito y su derecho a terminar sus estudios con un aprovechamiento académico normal.

Si una vez finalizado el período transitorio quedasen estudiantes que no hubiesen culminado sus estudios, la UVA se ha comprometido a que puedan terminarlos, si así lo desean, en esta universidad siempre que no hubiesen agotado las convocatorias.

Por su parte, la Diputación mantendrá la gestión del personal y la financiación de los cursos que todavía no hayan sido asumidos por la Universidad de Valladolid garantizando así la continuidad de la actividad docente durante todo el proceso.

Esta titulación cuenta con 100 plazas de nuevo ingreso por curso académico y, en la actualidad, hay matriculados aproximadamente 400 estudiantes. Asimismo, los estudios son atendidos por 23 profesores a tiempo completo y 75 docentes de Ciencias de la Salud para la supervisión de las prácticas clínicas.

La aprobación de la supresión de la adscripción y, a su vez, la creación de la Facultad de Enfermería 'Doctor Dacio Crespo' cuentan con el informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) y de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León.