Aprobada la propuesta de llenado para los embalses gestionados por la CHD que incluye el pantano de Pontón Alto

Imagen de la reunión de la Comisión de Desembalse para analizar las reservas de agua y fijar los resguardos mínimos para el año hidrológico - CHD

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Comisión de Desembalse ha aprobado este viernes la propuesta de llenado para los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para el próximo semestre y sus resguardos mínimos obligatorios, "sin cambios significativos respecto al año anterior" y con la novedad de que incluye el pantano de Pontón Alto, "de especial importancia para el abastecimiento de Segovia".

La CHD ha explicado que la propuesta de llenado aprobada busca recuperar reservas sin descuidar la seguridad frente a las avenidas, "como ocurrió el pasado año cuando los embalses demostraron su valor: laminaron las crecidas y minimizaron de forma muy importante sus afecciones aguas abajo", ha destacado el órgano de cuenca.

El órgano de cuenca ha precisado que afronta el nuevo año hidrológico con "prudencia" y pendiente de que las lluvias y las nevadas del otoño y del invierno determinen la evolución hidrológica de los próximos meses. Asimismo, ha recordado que al cierre del último año hidrológico (30 de septiembre), la mayor parte de los sistemas de la cuenca se encontraban en situación de normalidad, "a excepción de Riaño y Carrión, que permanecen en prealerta, y el Tuerto en emergencia".

En la reunión de hoy se ha informado, por otra parte, del desarrollo de las obras de emergencia en la presa de La Requejada y del seguimiento de los caudales mínimos circulantes del segundo semestre.

La Comisión de Desembalse también ha analizado las reservas de agua en la cuenca de cara al nuevo año hidrológico tras un período de contrastes y registros históricos, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), "con un invierno pasado muy húmedo y una primavera y verano especialmente exigente debido a las altas temperaturas".

En este sentido, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, ha destacado el esfuerzo de las comunidades de regantes y de todos los usuarios y el uso responsable del agua.

Los embalses de la cuenca gestionados por la CHD se encuentran en estos momentos al 38,5 por ciento de su capacidad, con un volumen almacenado de 1.098,3 hectómetros cúbicos, un valor ligeramente inferior al del año pasado y al de la media de la última década (41,9 por ciento).