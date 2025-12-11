Aprobada una subvención al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para un centro transfronterizo de innovación

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 400.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) con el objetivo de financiar el Hub Lab transfronterizo de Innovación Abierta, un proyecto para fomentar la cooperación e implementar el intercambio de conocimiento a ambos lados de la frontera con Portugal.

La subvención se incluye en el ámbito del Plan Socioeconómico de La Raya.

Entre las acciones del centro de innovación transfronterizo, se señala promocionar la innovación en las zonas del Plan Socioeconómico de La Raya fomentando la cooperación transfronteriza; facilitar la transferencia tecnológica y la innovación aplicada entre los centros de investigación y el sector productivo, explorando capacidades tecnológicas, a través de una plataforma sectorial de I+D, proyectos piloto conjuntos y jornadas técnicas especializadas, en coordinación con los centros tecnológicos de Castilla y León, centros de investigación y los diferentes agentes del territorio.

Se plantea, asímismo, desarrollar encuentros transfronterizos en innovación, campañas de sensibilización y acciones específicas dirigidas a sectores estratégicos; crear un equipo multidisciplinar formado por un técnico en cooperación transfronteriza y un auxiliar de cooperación, así como la infraestructura y equipamiento dentro del Centro de Innovación Social La Estrella.

El periodo de ejecución estará comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.

El Plan de La Raya cuenta con una dotación de recursos públicos de 90,7 millones de euros y una vigencia de seis años para impulsar proyectos e iniciativas innovadoras, de alto valor añadido y respetuosas con el entorno, utilizando los recursos naturales y patrimoniales singulares del territorio.