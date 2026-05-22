Aprobado el Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial para residentes que finalizan la formación sanitaria

El médico interno residente Antonio Francisco Fernández Martínez, durante una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes, 22 de mayo, la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se aprueba el Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial para residentes que finalizan la formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud.

En concreto, el programa incluye 376 plazas hospitalarias con especialidades como Urgencias Hospitalarias, con 27 puestos; Anestesiología y Reanimación, con 26; Psiquiatría y Radiodiagnóstico, con 21 cada una, y Medicina Interna, con 19, a las que se suman 82 plazas de fidelización ordinaria para Medicina Familiar y Comunitaria, 58 de fidelización específica para el ámbito rural y 22 plazas de Pediatría en Atención Primaria.

Podrán participar en el programa los especialistas que finalicen su Formación Sanitaria Especializada en 2026 de acuerdo con dos reglas: los residentes que finalicen su periodo de formación en 2026 "aun cuando se produzca en un momento posterior a la fecha oficial de finalización por las causas justificadas previstas en la normativa", y los residentes que tendrían que haber finalizado su formación en 2025 "pero que por causas justificadas previstas en la normativa en materia de residencia finalicen en un momento posterior, hasta el 31 de diciembre de 2026".

La selección de los candidatos se realizará mediante evaluación de méritos y un acto telemático de adjudicación previsto para el 30 de junio a través de la plataforma Microsoft Teams y los interesados dispondrán de un plazo de diez días desde la publicación de la Orden para presentar su solicitud y la documentación requerida.

El objetivo del programa es conseguir un mayor grado de fidelización y captación para que los residentes que acaban de finalizar la residencia se integren en el servicio de salud de Castilla y León y dar respuesta así "a las grandes necesidades asistenciales que existen, debido a la actual carencia de especialistas en todo el Sistema Nacional de Salud, que se prevé se prolongue durante los próximos años", argumenta el consejero, Alejandro Vázquez, en la Orden.

El programa garantiza a los participantes una permanencia de tres años en Sacyl y contempla distintas modalidades de incorporación como nombramientos hospitalarios, puestos específicos para Medicina Familiar y Comunitaria, plazas de Pediatría en Atención Primaria, modalidades compartidas con la Consejería de Sanidad y servicios centrales y contratos dirigidos a especialistas con doctorado o a profesionales de Enfermería distinguidos con el premio EIR Excelente.

Además, incorpora medidas como acceso a formación de posgrado, participación en proyectos de investigación y estancias formativas en determinados destinos rurales. Las ayudas para formación podrán alcanzar los 2.000 euros por profesional y las estancias podrán recibir hasta 4.000 euros para alojamiento, desplazamiento y manutención.