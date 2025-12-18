Aprobado el proyecto de decreto que regula el certificado de competencias digitales de empleados públicos

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de las Consejerías de la Presidencia y de Movilidad y Transformación Digital, el proyecto de decreto por el que se regula el certificado en competencias digitales del personal al servicio de la Administración General de Castilla y León.

"Esta nueva norma refuerza la modernización de la Administración autonómica y su adaptación a las necesidades del mundo actual, contribuyendo a una prestación de servicios públicos más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía", detalla la Junta a través de un comunicado.

La norma aprobada hoy da cumplimiento al Decreto autonómico por el que se desarrolla la carrera horizontal de los empleados públicos de la Junta, y también al decreto por el que se regula el régimen de teletrabajo. Del mismo modo, el certificado en competencias digitales ya aparece contemplado en el proyecto del nuevo Decreto de teletrabajo, que vendrá a "perfeccionar" la norma vigente, para "ampliar" los derechos de los empleados públicos y adaptarse al nuevo contexto tecnológico.

El certificado permitirá acreditar "de forma objetiva y graduada" el nivel de conocimientos y habilidades de los empleados públicos en este ámbito, y establecerá distintos niveles en función de sus competencias, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y su desempeño profesional.

El sistema se ajusta al Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp), referente común en la Unión Europea para evaluar la competencia digital de las personas.