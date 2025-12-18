Aprobados 3,9 millones para el parque permanente de maquinaria de Valladolid

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un presupuesto de licitación de 3,9 millones para la construcción del parque permanente de maquinaria del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid.

La autorización incorpora una actualización del presupuesto, que permite adecuar la inversión a las necesidades reales del proyecto y garantizar su correcta ejecución, por lo que se "refuerza una actuación estratégica para la conservación de la red autonómica de carreteras en la provincia", detalla la Junta a través de un comunicado.

El nuevo parque de maquinaria dotará a Valladolid de una instalación permanente, moderna y funcional, destinada a albergar al personal y a los medios materiales encargados del mantenimiento de las carreteras autonómicas.

Las obras se ejecutarán en una parcela de más de 10.800 metros cuadrados situada en la zona sur de la ciudad, junto a la autovía VA-30, con una planificación plurianual entre 2026 y 2029 que asegura una gestión ordenada de la inversión.

Estas instalaciones se convertirán en la base operativa de alrededor de 50 profesionales y permitirán centralizar la guarda y el mantenimiento básico de cerca de medio centenar de vehículos dedicados a la conservación viaria, entre ellos camiones de bacheo, quitanieves, todoterrenos y vehículos de vigilancia.

"Con esta actuación, la Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por la mejora de los medios materiales y las condiciones de trabajo del personal de conservación, avanzando en la prestación de un servicio público esencial para la seguridad vial, la movilidad y la cohesión territorial", finaliza la información.