Aprobados 404.000 euros para contratar 2.855 resonancias magnéticas en el Hospital de Medina (Valladolid)

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de 404.415 euros destinado a la contratación del servicio para realizar un total de 2.855 resonancias magnéticas a pacientes adscritos al Hospital Medina del Campo (Valladolid).

El procedimiento viene motivado por la necesidad de reducir los tiempos de espera de los pacientes del Hospital Medina del Campo pendientes de realización de pruebas de resonancia magnética, al objeto de proporcionarles la "adecuada asistencia sanitaria".

En concreto, se contratan 2.625 resonancias magnéticas simples y 230 complejas, por un periodo de doce meses desde la formalización del contrato.

Por otro lado, en el Consejo de Gobierno se ha abordado una inversión de cerca de 300.000 euros para mejorar la capacidad de autoabastecimiento eléctrico del mismo hospital a través de la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica.

Este proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses, prevé generar 467.300 kWh al año a través de 570 módulos que permiten alcanzar una potencia instalada de 330 kW y tres inversiones de 110 kW que serán los encargados de convertir la corriente continua en alterna y surtir, posteriormente, a la red de baja tensión.

Esta intervención, que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), contempla igualmente un dispositivo para la gestión de la energía producida y consumida para no producir ningún excedente, y se integra dentro de las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por la Junta para reducir el gasto energético de la administración.