Aprobados 4,8 millones para actuaciones de conservación y restauración del patrimonio natural

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una aportación de 4.832.660 euros a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León para la ejecución de diversas actuaciones en materia de conservación, restauración de ecosistemas y mejora de infraestructuras ambientales, encuadradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

La aportación se distribuye en dos anualidades, con 4.455.174 euros para el ejercicio 2025 y 377.486 euros para 2026, y permitirá financiar actuaciones relacionadas con la conservación y restauración de humedales, la protección de especies de flora y fauna amenazadas, la mejora de infraestructuras de gestión, difusión y uso público en espacios naturales protegidos, así como la adaptación de tendidos eléctricos para la protección de la avifauna frente a la colisión y la electrocución.

Para la anualidad 2025 se autoriza un anticipo del cien por cien, informado favorablemente por la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Estas actuaciones se enmarcan en los acuerdos adoptados en las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente celebradas en 2021, que aprobaron los criterios de reparto y la distribución territorial de los fondos destinados a las inversiones I2 'Conservación de la biodiversidad terrestre y marina' e I3 'Restauración de ecosistemas e infraestructura verde' del Plan de Recuperación.

En virtud de dichos acuerdos, Castilla y León dispone de financiación específica para el desarrollo de proyectos orientados a la mejora del estado de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Asimismo, parte de la aportación permitirá ejecutar actuaciones directas en el Parque Nacional de los Picos de Europa, entre ellas, la habilitación de un aparcamiento vinculado al centro de visitantes de Posada de Valdeón (León), con el objetivo de ordenar el uso público, reducir la presión sobre el casco urbano y favorecer el acceso ordenado al espacio natural protegido.