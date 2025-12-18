Aprobados 8,6 millones para las cuatro universidades públicas

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado dos aportaciones que superan los 8,6 millones para las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

En concreto, el primer acuerdo, dotado de 1.873.897 euros, servirá para que las universidades públicas hagan efectivos los pagos correspondientes a los complementos de actividad investigadora (sexenios) y labor docente (quinquenios) del personal docente e investigador laboral temporal. En este contexto, la Universidad de Burgos (UBU) recibirá 323.929 euros; la de León (ULE), 222.910 euros; la de Salamanca (USAL), 759.796; y la de Valladolid (UVA), 567.262 euros.

La segunda aportación deriva un acuerdo alcanzado en junio de 2024 en la Conferencia General de Política Universitaria. En él, se aprobaron los criterios y la distribución territorial de los fondos y de las plazas de Profesorado Ayudante Doctor, financiados con cargo al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas (Programa María Goyri).

En base a ese programa, corresponde a Castilla y León la cantidad de 6.765.458 euros para el año 2025, que es el importe que el acuerdo de hoy concede a las universidades públicas para financiar 269 nuevas plazas de Profesorado Ayudante Doctor dentro del citado programa.

En concreto, la Universidad de Burgos (UBU) recibe 964.533 euros; la Universidad de León (ULE), 792.907 euros; la Universidad de Salamanca (USAL), 2.632.728 euros y la Universidad de Valladolid, 2.375.290 euros.