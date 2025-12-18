Aprobados más de 800.000 euros para la inserción profesional de egresados en las empresas de CyL

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía y Hacienda la concesión de subvenciones por valor de 805.000 euros para desarrollar las acciones comprendidas en el nuevo Programa Universidad-Empresa Talentocyl a través de las cuatro universidades públicas de la Comunidad: Burgos, León, Salamanca y Valladolid, con cuantías iguales para cada universidad de 201.250 euros.

La Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 establece el objetivo de posicionar a Castilla y León como territorio con talento y capacidades para 'mejorar y fortalecer el ecosistema de investigación e innovación de Castilla y León para avanzar en la especialización' así como 'desarrollar y mantener las capacidades para la especialización inteligente' con medidas en la educación y la formación, la generación y la transferencia de conocimiento.

Asimismo, la Junta aprobó el 19 de septiembre de 2024 la Estrategia de Talento 2031 y un Plan de Acción Integral de Talento de la Junta de Castilla y León 2024-2027, con una dotación de 348 millones, como factor de competitividad y de transformación empresarial, reuniendo las medidas o actuaciones concretas a llevar a cabo por los distintos órganos directivos y entidades de la Junta en los primeros años de la Estrategia de Talento 2031.