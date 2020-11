Aprobados los Presupuestos de la Diputación de Valladolid

PP y Cs aceptan ocho enmiendas de TLP y cinco de Vox, pero rechazan las ocho presentadas por los socialistas

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes el proyecto de Presupuestos provinciales para 2021 con el voto a favor de los dos grupos que integran el equipo de Gobierno --PP y Cs--, las abstenciones de Toma la Palabra (TLP) y Vox, y el único voto en contra del Grupo Socialista.

De las 32 enmiendas presentadas por la oposición, PP y Cs han aceptado ocho de las 17 planteadas por TLP y cinco de las siete propuestas por Vox, mientras que han rechazado las ocho del Grupo Socialista.

Así, las cuentas provinciales para 2021, que elevan su cuantía respecto al año anterior hasta los 118.108.876,89 euros, incluyen una enmienda de Toma la Palabra, la única aprobada por unanimidad en el Pleno, para incorporar ayudas a la vivienda rural, a la que se suman otra para la compra de vivienda pública --a lo que se ha opuesto el PSOE y se ha abstenido Vox--, una tercera para apoyar al comercio rural y los vendedores ambulantes de localidades de menos de 200 habitantes --con la única abstención de Vox-- y cinco más destinadas a apoyar a grupos de acción local y asociaciones de la provincia --que ha recibido el apoyo de PP, PSOE y Cs, mientras que Vox ha votado en contra--.

Entre las nueve enmiendas de TLP rechazadas, las orientadas a la construcción de vivienda pública, fomento de la agroalimentación ecológica y reforestación han recibido el voto en contra del resto de grupos, mientras que también esta formación se ha quedado sola votando a favor --con la abstención de PSOE-- en otras dos relativas a la autonomía financiera de los municipios y la inversión para la extensión de internet.

Sí han votado a favor los socialistas de otras enmiendas de TLP que han sido, no obstante, rechazas por PP, Cs y Vox para renovar el convenio con Fiarecyl, para la promoción de instalaciones fotovoltaicas rurales y la contratación de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Tampoco ha prosperado la enmienda enfocada a la creación de una moneda social para su uso en el comercio rural que permita apoyar este sector y compensar la falta de acceso a entidades bancarias en muchos pueblos.

Por lo que se refiere a la enmiendas de Vox, sólo TLP se ha abstenido a la que promovía ayudas a la hostelería de la provincia para subvencionar sus cuotas a la Seguridad Social dada la situación que atraviesan por culpa de la pandemia, mientras que el resto de grupos ha votado a favor.

VIOLENCIA "INTRAFAMILIAR"

Junto a ésta, PP y Cs han permitido con su apoyo la aprobación de una enmienda destinada a combatir la violencia "intrafamiliar", a lo que se han opuesto PSOE y TLP, los cuales también han votado en contra de otra relativa a actividades escolares de concienciación contra el acoso escolar.

Además, TLP se ha abstenido en otra enmienda sobre convenios en la que PSOE ha votado en contra, mientras que en la relativa al aumento de la partida para la extensión de internet en la provincia ha sido PSOE quien se ha abstenido y TLP quien ha emitido un voto negativo.

Vox se ha quedado solo, en cambio, en la votación de sus otras dos enmiendas de ayudas directas para alojamientos turísticos y en materia de empleo, en tanto que el resto de formaciones ha votado en contra.

En cuanto a las ocho enmiendas del PSOE, todas ellas rechazas, tres han recibido el voto negativo del resto de formaciones, concretamente las referentes a aumentar los fondos para extender la conexión a internet en los municipios, un fondo extraordinario COVID y un plan especial de inversiones.

También se han quedado solos los socialistas en su enmienda para crear nuevos centros de respiro familiar, en la que TLP se ha abstenido, mientras que sólo PP y Cs han votado en contra de otras dos enmiendas para la mejora de la señal de TDT y rehabilitación de vivienda rural, en las cuales Vox ha optado por la abstención, aunque han decaído por la mayoría absoluta que suma el equipo de Gobierno.

Asimismo, se han rechazado con el voto en contra de PP, Cs y Vox dos enmiendas del Grupo Socialista relativas a inversión en carreteras y un plan complementario de empleo para los ayuntamientos.

PRESUPUESTOS "EXCELENTES"

Los vicepresidentes primero y segunda de la Diputación, el 'popular' Víctor Alonso y la portavoz de Ciudadanos, Gema Gómez, respectivamente, han defendido estos Presupuestos como "excelentes" y enfocados a mantener la prestación de servicios a los ciudadanos, la "joya de la corona" de la Diputación, según Alonso.

El vicepresidente primero, que ha defendido que se trata de unas cuentas "pensando en el presente", pero contemplando "un futuro prometedor", ha destacado el bajo nivel de endeudamiento que presenta la institución provincial y la prontitud con que paga a sus proveedores.

Por su parte, Gema Gómez ha definido estas cuentas como "realistas, moderadas, sensatas y acordes a la situación", que ayudarán a "la recuperación económica de la provincia" y a "cohesionarla" ante un contexto "sin precedentes".

Entre la oposición, el portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha lamentado que no se haya "tenido en cuenta" a su grupo a la hora de elaborar unos Presupuestos que ha tachado de "continuistas", que "no son ambiciosos" y que "no tienden a frenar la despoblación" que sufren muchos municipios de la provincia.

La portavoz de Toma la Palabra, Virginia Hernández, ha calificado estas cuentas, a pesar de su abstención, de "decepcionantes" y ha acusado al equipo de Gobierno de convertir la Diputación en una "máquina de propaganda", al tiempo que ha vuelto a criticar las cuantías destinadas a Sodeva.

"CHIRINGUITO"

El diputado de Vox, Mario de Fuentes, quien también se ha abstenido en la votación de las cuentas, ha puesto en duda las previsiones de recaudación de la Diputación dada la situación económica y ha cargado contra las aportaciones a organizaciones sindicales o a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que ha definido como "chiringuito" al servicio del Gobierno central.

En el turno de ruegos, De Fuentes ha vuelto a pedir al presidente, Conrado Íscar, que en la lectura de las víctimas de violencia de género que se hace al inicio de cada Pleno se incluya también la de los hijos muertos a madres de sus madres, ya que lo contrario supone, a su juicio, una discriminación hacia las víctimas en función del sexo de sus homicidas.

En la sesión de este viernes se ha aprobado el nuevo plan de conservación de iglesias y ermitas de la provincia por un importe de un millón de euros.

Antes de levantar la sesión, Conrado Íscar ha tenido palabras de recuerdo para los alcaldes y concejales vallisoletanos --ya que este fin de semana no se podrá celebrar el habitual Día de la Provincia-- que han estado "al pie del cañón" en estas "circunstancias extremas".