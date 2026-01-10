Aquavall inicia este lunes una nueva fase de rehabilitación del colector de Daniel del Olmo con tecnología sin zanja

Aquavall inicia una nueva fase de rehabilitación del colector de Daniel del Olmo con tecnología sin zanja - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aquavall llevará a cabo a partir de este lunes, 12 de enero, una actuación de gran envergadura para la rehabilitación integral del colector de saneamiento de la calle Daniel del Olmo, en el polígono industrial de Argales, y su prolongación hacia el Paseo de Zorrilla.

Se trata de la continuación de los trabajos realizados el pasado año en el barrio de Las Delicias sobre el mismo colector, una infraestructura clave para el saneamiento de esta zona de la ciudad.

La obra se ejecutará mediante tecnología sin zanja, un sistema que permite renovar el interior del colector --un conducto de grandes dimensiones, con un ovoide de 1.350 por 900 milímetros-- sin necesidad de abrir la calle de forma continuada.

Con este método las afecciones en superficie se reducen a puntos muy concretos, necesarias únicamente para introducir y extraer la manga y los equipos técnicos, evitando excavaciones prolongadas, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De realizarse con métodos tradicionales, estos trabajos podrían haberse prolongado entre 18 y 24 meses, con un impacto mucho mayor sobre el tráfico y la actividad económica del entorno.

La actuación se desarrollará en diez fases a lo largo de seis meses, por tramos sucesivos de entre 100 y 150 metros, avanzando de manera progresiva a lo largo de la calle Daniel del Olmo hasta su conexión con el Paseo de Zorrilla.

Este planteamiento permite concentrar las afecciones en zonas muy delimitadas y adaptar la circulación en función del avance real de los trabajos.

La planificación de esta intervención se ha realizado de forma coordinada con el Área municipal de Tráfico y Movilidad y tras mantener contactos con la Asociación de Empresarios del Polígono de Argales, con el objetivo de interferir lo menos posible en el funcionamiento habitual de la zona.

De hecho, el inicio de las obras se ha retrasado deliberadamente para evitar que coincida con otras actuaciones en marcha y se ha elegido un periodo de menor actividad empresarial.

FASES DEL PROYECTO

Las primeras fases comenzarán este lunes en el tramo de la calle Daniel del Olmo comprendido entre la calle Arca Real y la calle Vázquez de Menchaca, uno de los puntos más próximos al enlace con el Paseo del Arco de Ladrillo.

Desde ahí, los trabajos avanzarán de forma escalonada hacia la Avenida del Norte de Castilla y, posteriormente, hacia el Paseo de Zorrilla.

En estas fases iniciales se prevé la ocupación parcial de la calzada, manteniendo siempre la circulación en ambos sentidos, así como cortes muy puntuales, generalmente de un solo día, necesarios para la ejecución de maniobras técnicas concretas.

El plan de tráfico evita de este modo cortes completos de la vía, una de las principales arterias de circulación del Polígono de Argales, pero sí que se producirán ocupaciones temporales de carriles que reducirán la capacidad de la calle, por lo que se recomienda buscar rutas alternativas para el acceso y salida del polígono, preferiblemente a través de las conexiones con la VA-20.

A lo largo del desarrollo de las distintas fases, las afecciones al tráfico se comunicarán con antelación y estarán debidamente señalizadas, garantizando el paso peatonal y el normal funcionamiento de la actividad económica de la zona.

Aquavall recuerda que este tipo de actuaciones preventivas permiten mejorar la fiabilidad del sistema de saneamiento, reducir el riesgo de averías y evitar intervenciones más complejas en el futuro.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada