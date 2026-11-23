Aquavall restaura la VA-20 entre la avenida de Soria y la calle Dulzaina - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aquavall ha finalizado la reparación de la avería de la tubería de abastecimiento en la VA-20 y ha reabierto este lunes el tráfico en el tramo en sentido hacia Zamora, entre la Avenida Soria y la calle Dulzaina, con el fin de facilitar la circulación en el momento de salida y cambio de turno de las empresas que componen el Polígono de San Cristóbal.

Los trabajadores han cambiado el tramo afectado de la conducción, de 300 milímetros de diámetro y de fundición dúctil. La fuga se encontró bajo la calzada y la intervención comenzó el lunes, 16 de noviembre, para evitar que el suelo se descalzase y se produjera un hundimiento.

Una vez concluida la reparación, se ha acometido el aglomerado la zona y, a mediodía, los operarios de Aquavall han procedido a la retirada de la señalización junto con la Policía para, a continuación, restablecer la circulación en sendos carriles.

Los trabajos estaba previsto que se prolongaran hasta este viernes, 27 de noviembre, pero su finalización se ha completado este lunes, por lo que se ha acortado en cuatro días el plazo de ejecución estimado y, con esta reapertura, se podrá dejar de utilizar el desvío por el Polígono de San Cristóbal a través de las calles Níquel y Pirita.